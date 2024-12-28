Emekli maaşı ne kadar olacak? SGK Uzmanı tek tek rakam verdi: İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin zamlı maaş tablosu

28 Aralık 2024 12:35 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 12:46

Asgari ücret belli oldu, şimdi sırada emekli ve emekli memur maaş zamları var. Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte zam oranları kesinleşecek. Yeni yılda maaşlara yapılacak zam oranı ve en düşük emekli maaşı merak konusu oldu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, beklentilere dair tahminlerini tek tek rakam vererek açıkladı.

Fatih Atik emekli maaşı için rakam verdi! AK Partili yetkilerle yapılan görüşmeyi anlattı

Fatih Atik emekli maaşı için rakam verdi! AK Partili yetkilerle yapılan görüşmeyi anlattı

Emekli promosyonları için rekabet kızıştı! SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklilere büyük fırsat

Emekli promosyonları için rekabet kızıştı! SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklilere büyük fırsat

Yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ve en düşük maaş tutarı merakla bekleniyor. CNN Türk'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ZAM ORANLARI​ NASIL BELİRLENECEK?

Temmuz ayında yapılan zammın ardından, emekli maaşlarına yapılacak yeni yıl zammı için son 6 aylık enflasyon​ verileri baz alınacak. Kasım ayı enflasyon verisi yüzde 2,24 olarak açıklandı. Aralık ayı verisi ise 3 Ocak'ta duyurulacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon oranı yüzde 14,57 olarak hesaplanmış durumda. Uzmanların tahminlerine göre, yıl sonu enflasyon oranı Merkez Bankası'nın belirlediği yüzde 44 hedefine yakın olacak. Son yapılan ankette bu oranın yüzde 45,30'a kadar çıkabileceği öngörülüyor.

SSK​ VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE BEKLENEN ZAM

SGK Uzmanı Murat Bal’a göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 17 civarında bir zam yapılması neredeyse kesinleşti. Bu orana göre maaşlarda şu şekilde artışlar yaşanacak:

15.000 TL → 17.550 TL

20.000 TL → 23.400 TL

25.000 TL → 29.250 TL

30.000 TL → 35.250 TL

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

En düşük emekli maaşının da yeni düzenlemelerle artırılması bekleniyor. Murat Bal, bu tutarın en az 15.000 TL'ye çıkabileceğini, hatta talepler doğrultusunda biraz daha yükselebileceğini belirtti.

MEMUR EMEKLİLERİNE YAPILACAK ZAM

Memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 13 ila yüzde 15 arasında bir zam yapılması öngörülüyor. Bu oranlarla birlikte memur emeklisi maaşlarında şu artışlar bekleniyor:

17.587 TL → 20.225 TL

20.000 TL → 23.000 TL

25.000 TL → 28.750 TL

30.000 TL → 34.500 TL

35.000 TL → 40.250 TL

Bu hesaplamaların refah payı eklenmeden yapıldığını belirten Murat Bal, Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte kesin oranların netleşeceğini ifade etti. Hem SSK ve BAĞ-KUR hem de memur emeklilerinin maaşlarında yeni yılda ciddi iyileştirmeler yapılması bekleniyor.