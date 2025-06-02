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 | Bengü Sarıkuş

Emekli maaşı ödemesi öne çekildi! SGK duyurdu

SGK'dan yapılan açıklamaya göre emekli maaşı ödemeleri erken tarihe çekildi. Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeler öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara geçecek.

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Emekli maaşı ödemesi öne çekildi! SGK duyurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 12:15

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan son açıklamaya göre 4C emekli sandığına bağlı hak sahipleri için Haziran 2025 dönemi ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacak.

SGK yaptığı açıklamada: "Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır." dedi.

Emekli maaşı ödemesi öne çekildi! SGK duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından bayram ikramiyelerinin ödeme takvimini paylaşmış toplamda 57,4 milyar TL ödeme gerçekleştirileceğini bildirmişti.

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