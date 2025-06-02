Emekli maaşı ödemesi öne çekildi! SGK duyurdu

SGK'dan yapılan açıklamaya göre emekli maaşı ödemeleri erken tarihe çekildi. Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeler öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara geçecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan son açıklamaya göre 4C emekli sandığına bağlı hak sahipleri için Haziran 2025 dönemi ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacak.

SGK yaptığı açıklamada: "Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından bayram ikramiyelerinin ödeme takvimini paylaşmış toplamda 57,4 milyar TL ödeme gerçekleştirileceğini bildirmişti.