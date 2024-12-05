Emekli maaşı ve asgari ücret için çarpıcı sözler! Cevdet Yılmaz: Kanuni düzenleme gerekiyor

05 Aralık 2024 12:44 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 12:48

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayın programında asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına dair milyonları ilgilendiren konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Yılmaz'ın konuşmasında öne çıkanlar...

Memur ve emekli zammı için sıcak gelişme: Hem refah payı hem de eşitleme! Ünlü gazeteciden ‘her ikisi de verilecek’ çıkışı

Memur ve emekli zammı için sıcak gelişme: Hem refah payı hem de eşitleme! Ünlü gazeteciden ‘her ikisi de verilecek’ çıkışı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz​, NTV’nin canlı yayınında ülke gündemine ilişkin soruları cevapladı ve milyonlarca kişinin merakla beklediği konulara dair kritik açıklamalarda bulundu.

CEVDET YILMAZ'DAN ENFLASYON​ AÇIKLAMASI

Yılmaz, enflasyonla mücadelede belirledikleri 3 döneme dikkat çekerek, "Haziran ayından bu yana enflasyonda 28.4 puanlık bir düşüş​ kaydedildi. Hizmet enflasyonu, en katı enflasyon türlerinden biridir. Mevsimsel etkiler sebebiyle sebze ve meyve fiyatlarında beklentilerin üzerinde artış yaşandı. Ancak çekirdek enflasyona ve beklenen enflasyona baktığımızda doğru yolda ilerlediğimizi görüyoruz." şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Ekonomik büyümeye dair önemli veriler paylaşan Yılmaz, üçüncü çeyrek verilerinin, Türkiye’nin büyüme ivmesini sürdürdüğünü gösterdiğini belirtti. Yılmaz sözlerine, "17 çeyrektir büyümemiz devam ediyor. İkinci çeyrekte büyüme beklentilerin altında gerçekleşti, ancak dördüncü çeyrekte bir toparlanma gözlemleniyor." dedi.

"ASGARİ ÜCRETTE 670 MİLYAR TL’LİK BİR GELİRDEN FERAGAT ETTİK"

Asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Asgari ücret, sadece kamunun kararı ile belirlenen bir konu değil. Güçlü bir mekanizma söz konusu. 10 Aralık’ta ilk toplantı yapılacak. Asgari ücret, bir alt sınırı belirler, ancak işverenlerin bu sınırın üzerinde ücret vermesinin önünde bir engel yoktur. 2023’te asgari ücrete yüzde 100’den fazla bir artış yaptık ve geçmişe kıyasla daha iyi bir seviyeye ulaştık. Ayrıca, asgari ücreti vergi dışı bırakarak 670 milyar TL’lik bir gelirden feragat ettik."

EMEKLİ MAAŞLARINDA DÜZENLEME

Emeklilerle ilgili düzenlemeler konusunda da açıklama yapan Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

"AK Parti olarak asgari emekli maaşını biz getirdik ve kanuni bir düzenlemeyle asgari emekli ücreti belirlendi. Şu anda bu rakam 12 bin 500 TL seviyesinde. Memur ve emekliler için belirlenmiş kurallar var, ancak 12 bin 500 TL’lik asgari emekli maaşıyla ilgili mutlaka bir değerlendirme yapılacaktır. Burada bir kanuni düzenleme gerekiyor."