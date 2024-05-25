Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için tarih değişiyor! Bakan Işıkhan’dan ödeme takvimi açıklaması geldi

25 May 2024 10:41 - Güncelleme : 25 May 2024 10:43

Emekli ikramiyesi ile maaş ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması için hükümet tarafında çalışma başlatıldı.

Bayrama kısa bir süre kala emekli kesiminde ödemelerin öne çekilmesi ile ilgili beklentiler yükselmişti. Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafında ödeme takvimi ile ilgili çalışma yapıldığı öğrenildi.

Milyonlarca emekli bayram öncesi alacakları ödemelerin takvimi ile ilgili hükümet tarafından gelecek açıklamaları bekliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun düzenlediği programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Işıkhan, konu ile ilgili gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

"ÖDEMELER İÇİN YENİ TAKVİM BELİRLENECEK"

Bakan Işıkhan, Kurban Bayramı öncesinde bayram ikramiyeleri hesaplara yatacağını söyledi. Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri için de takvimlendirme çalışmasının devam ettiğini belirtti.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ ÖNE ÇEKİLDİ Mİ?

Bayram ikramiyelerini 3 bin liraya yükselttiklerini belirten Işıkhan şunları söyledi:

“Takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak. En düşük memur emeklisi maaşı şu an için 14 bin 600 lira. Kök aylığı ise 10 bin liranın altında olan 4 milyon emeklimiz var. Bunların dışında özellikle sosyal hayata dair, emeklilerimizin yararlanabilecekleri hizmetler için dinamik ve kullanışlı bir altyapı oluşturacağız.”

BAYRAM İKRAMİYELERİ 3 BİN LİRAYA ÇIKARILMIŞTI

Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri yüzde 50 artış yapılarak 3 bin liraya yükseltilmiş, ikramiyenin ilk ödemesi Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ödenmişti. Yılın ikinci ikramiyesi de Kurban Bayramı öncesinde ödenecek.

İKRAMİYE VE MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLACAK

Kurban Bayramı öncesinde 16 milyon emeklinin bayram ikramiyeleri ve maaşları yatacak. Sabah'ın haberine göre ikramiye ve maaşların 10-14 Haziran tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

ÖDEMELER EMEKLİNİN STATÜSÜNE GÖRE YAPILACAK

Türkiye'deki emekli sayısının çok fazla olması nedeniyle, bankacılık sisteminde herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla ödemeler emeklilerin statülerine göre belirli tarihlere dağıtılacak.

PARALAR 3 AYRI TARİHTE YATIRILACAK

Bu kapsamda, maaş ve ikramiye ödemeleri ilk olarak Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklilerine yapılacak. Ardından Bağ-Kur ve son olarak Emekli Sandığı mensuplarına ödemeler gerçekleştirilecek. Kurban Bayramı öncesinde 3 bin TL'ye çıkarılan ikramiye de hesaplara yatırılacak.

DUL VE YETİMLER HİSSELERİ ORANINDA İKRAMİYE ALACAK

İkramiye ödemelerinden dul ve yetim maaşı alanlar da maaş hisseleri oranında ödeme alacak. Yüzde 75 oranında maaş alana 2 bin 250 TL, yüzde 50 oranında maaş alana 1.500 TL, yüzde 25 oranında maaş alanlara 750 TL ödeme yapılacak. Aynı zamanda iş kazası ve meslek hastalığı olan kişilere de iş göremezlik geliri derecesine göre ikramiye ödemesi yapılacak. İki dosyadan maaş alan kişiler ise en yüksek dosyalarına göre ikramiye ödemesi alacak.

Kendi maaşı olan ve vefat eden eşinden yüzde 50 oranında emekli maaşı alan kişi 3 bin TL ikramiye ödemesi almaya hak kazanacak. Aynı zamanda EYT başvurusu yapacak kişilerin de emekli ikramiyesinden faydalanabilmesi için en geç 31 Mayıs tarihine kadar emeklilik işlemlerini tamamlaması gerekiyor. 1 Haziran tarihi itibarıyla başvuru yapanlar önümüzdeki sene ikramiye almaya hak kazanacak.