Emekli maaşı ve ikramiyede Kurban Bayramı hesabı! Takvim değişiyor

21 May 2024 10:13 - Güncelleme : 21 May 2024 10:21

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Milyonlarca emeklinin maaş ve ikramiye ödemelerinde değişiklik yapıldı. Haziran ayında emeklilerin maaş ve ikramiye ödemelerinde takvimde değişiklik yapıldı.

MAAŞ VE İKRAMİYE ÖDEMESİNDE TAKVİM ÖNE ÇEKİLDİ

Oda TV’nin haberine göre, Kurban Bayramı nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yürüttüğü çalışma tamamlandı. Haziran ayında emekli maaşları bayram nedeniyle erken tarihe çekilirken, maaşlar 3 bin Türk Lirası ikramiye eklemesiyle birlikte hesaplara yatırılacak.

EMEKLİNİN PARALARI HESAPLARA ERKEN YATACAK

Kurban Bayramı'nın 16 Haziran'da başlaması nedeniyle birçok emekli, kurban ibadetini yerine getirebilmek için maaşların erken tarihte yatmasını talep ediyordu. Normal şartlar altında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 17-26 Haziran tarihleri arasında hesaplara aktarılacak olan maaş ödemeleri, Haziran ayında bir defaya mahsus olmak üzere öne alınacak.

İKRAMİYE ÖDEMESİNDE İLK OLACAK

16 milyonun üzerindeki emekli vatandaşın aylıklarını ve ikramiyelerini bayram öncesinde alması için çalışmalarını tamamlayan yetkililer, muhtemel ödeme takvimini belirlemiş durumda. 2018 yılından itibaren emeklilere yılda 2 kez ödenen ikramiyeler hakkında bu yıl bir ilke gidilmesi ve bayram ikramiyelerinin Haziran ayının ilk haftalarında maaşlarla birlikte yatması bekleniyor.

TAKVİM EMEKLİNİN STATÜSÜNE GÖRE BELİRLENECEK

16 Haziran'da başlayacak bayram nedeniyle ikramiye ödeme takvimi için en muhtemel tarih ise 10-14 Haziran olarak belirlenmiş durumda. Türkiye'deki emekli sayısının çok fazla olması nedeniyle, bankacılık sisteminde herhangi bir sorun yaşanmaması amacıyla ödemeler emeklilerin statülerine göre tarihlere dağıtılacak.

Maaş ve ikramiye ödemelerinin ilk olarak SSK sonrasında Bağ-Kur ve son olarak Emekli Sandığı mensuplarına verilmesi bekleniyor.