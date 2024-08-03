Emekli maaşı yüzde 30 düşecek! İki yıl arasındaki enflasyon farkı hesabı değiştirdi: 10 bin liraya kadar çıkıyor

03 Ağustos 2024 15:43 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 15:51

SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında yüzde 24,73 zam yapıldı. Bu yıl temmuz-aralık ayında emeklilik dilekçesi verenler toplamda yüzde 86,16 zam almış oldu. Ancak 2025 yılında emekli olanların maaşları enflasyon rakamlarındaki gerilemeyle yüzde 30 azalacak. Peki yeni maaş hesabı nasıl yapılacak? İşte milyonları ilgilendiren detaylar…

ENFLASYON FARKI EMEKLİ MAAŞ HESABINI DEĞİŞTİRECEK

Emeklilik dilekçesini 2025 Ocak ayında verenler bu yıl yapılan yüzde 86’lık zamdan yararlanamayacak. Gelecek yıl emekli olanların maaşlarına tüketici fiyat enflasyonunun yüzde 100’ü ile milli gelirdeki artışın yüzde 30’u oranında artış yapılacak. Bu durum 2024 yılında emekli olanlarla 2025 yılında emekli olanların maaşları arasında büyük bir farka neden oluyor.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, 1 Ocak 2025m tarihinde dilekçe verenlerin aylıklarına yüzde 86 yerine yüzde 39,20 – yüzde 44,72 arasında değişen bir oran uygulanacak. Enflasyon rakamlarındaki fark nedeniyle iki farklı yılda emekli olanlar arasında yüzde 30-35’e yakın zam farkı olacak.

Enflasyon rakamları Merkez Bankası’nın yüzde 38 beklentisine uygun olarak gelirse bu fark yüzde 35’e kadar çıkıyor. Eğer piyasaların beklediği yüzde 45 enflasyon görülürse emekli aylıklarında 2024-2025 farkı yüzde 30 olacak.

ZAM ORANI YILLARA GÖRE AZALACAK

Öte yandan 2026 veya 2027 yılında emekli olanlar için de benzer bir kayıp söz konusu olacak. 2025 yılı ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 10 zam geleceğini varsayalım. Şu an e-Devlet’te 35.000 TL görünen aylığınız 2024 yılında emekli olduğunuz takdirde ocak ayında yüzde 10 zamla birlikte 38.500 TL olacak.

Enflasyonun yüzde 45,52 gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) artışının ise yüzde 4 olduğu senaryoda 2024 yerine 2025 yılında emekli olan çalışanın maaşı 27 bin 208’lik maaşa yüzde 10 zam yapılacak. Bu şekilde maaş e-Devlet hesabında 29 bin 928 TL olarak görülecek.

Enflasyon Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 38 olursa bu kez şu an 35 bin TL olan aylığınız önce 26.170 TL’ye gerileyecek. Sonra ocak ayı zammıyla e-Devlet’te 28.787 TL olarak görülecek.

Bu hesaplamayı anlaşılır olması için kaba hatlarıyla yapıyorum. Tabi ki çalışmaya devam ettikçe yıl sonuna kadar emekli aylığınız her ay bir miktar artacağı için bu tutarlar da değişecektir. Oransal fark ise değişmeyecektir.

Sonraki yıllarda ise artışlar 2025 yılında düşmüş olan tutara yapılacak. Bu kaybın etkisinin azalabilmesi için birkaç yıl boyunca enflasyonun yeniden 2021 - 2024 arasında olduğu gibi yüksek seyretmesi gerekir. Bu durumda bile tam telafi olmaz ama 2025’teki farkın aylığa etkisi azalır.