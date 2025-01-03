Emekli maaşına seyyanen zam geliyor mu? Fatih Atik kulislerde konuşulanı açıkladı

03 Ocak 2025 23:06 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 23:21

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. 2024 yılının başında maaşlara yapılacak zam oranlarını belirleyen enflasyon farkı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,75 olarak belirlendi. Ancak seyyanen zam beklentisi içinde olan emekliler için herhangi bir düzenleme yapılmaması hayal kırıklığına yol açtı.

2025 yılı başında milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu. Açıklanan verilere göre, SSK​ ve Bağ-Kur​ emeklilerinin maaşlarına enflasyon​ farkına bağlı olarak en az yüzde 15,75 oranında zam​ yapılacak. Kök maaşı 12.500 TL olan bir emeklinin zamlı maaşı 14.468 TL'ye yükselmesi bekleniyor. AK Parti hükümeti tarafından 2009 yılından bu yana uygulanan ve enflasyon farkına eklenen refah payı düzenlemesi, bu yıl da gündemde yerini aldı.

SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, emeklilerin bu beklentilerini Medya Kritik programında değerlendirdi. Özellikle düşük maaşlı emekliler, yalnızca enflasyon farkı ile yetinilmeyeceği ve maaşlarına ek iyileştirme yapılacağı umudunu taşıyordu. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "Görüştüğüm kim varsa bunu soruyorum, böyle bir hazırlık var mı diye. Hükümet çevrelerinden hiçbir işaret almadım. Asgari ücret belirlendikten sonra seyyanen zam ve refah payı beklentileri tamamen rafa kalkmış durumda. Ankara’da ne seyyanen zamla ilgili ne de refah hazırlığı var. " ifadelerini kullanarak emeklilerin taleplerine dikkat çekti.

Bunun teknik olarak bir zam olmadığını vurgulayan Atik "Bu sadece yapılan enflasyon farkının yansıtılması." değerlendirmesinde bulundu.