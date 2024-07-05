Emekli maaşında son kulis! Cem Küçük ve Fatih Atik canlı yayında açıkladı 

05 Temmuz 2024 23:49 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 23:51

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı ve milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammı kesinleşti.

Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zam alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 24,73 oranında zam kazandı. Bununla birlikte, yaklaşık 4 milyon emeklinin kök maaş sorunu tekrar gündeme geldi.

TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ve TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik son kulis bilgilerini paylaştı.

"KÖK MAAŞIN DÜŞÜK OLMASI SEBEBİYLE..."

Yaklaşık 4 milyon emekli 10 bin TL maaş aldığını hatırlatan Fatih Atik, şunları söyledi:

"Yaklaşık 4 milyon emekli 10 bin TL maaş alıyor. Yarısına yakını yüzde 25'lik zamla 10 bin TL'nin üzerine çıkacak. 10.500, 11 bin, 12 bin civarına çıkacak. Ancak 8 bin TL'nin altında kalan 1-2 milyonluk emekli ise yüzde 25'lik zamma rağmen kök maaşlarının düşük olması nedeniyle yine 10 bin TL almaya devam edecek. Yani zam kök maaşa gelecek."

CEM KÜÇÜK NOKTAYI KOYDU!

Fatih Atik, Cem Küçük'ün "En düşük emekli maaşı 12 bin TL mi olacak?" sorusuna, "12 bin TL'ye tamamlanma diye bir durum yok. 10 bin TL'ye tamamlananlar 10 bin TL almaya devam edecek. 10 bin TL'yi geçenler ise kök maaşlarına yapılan zamla ne kadar alacaksa o kadar alacak. 10 bin 100, 10.500 gibi. Devlet, en düşük emekli maaşını artırmak için üzerine ilave yapmıyor. Yüzde 25 zamla 10 bin TL'yi aşıyorsan o rakamı alacaksın, ama geçemiyorsan 10 bin TL almaya devam edeceksin." diyerek cevap verdi.