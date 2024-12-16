Emekli maaşları için üçlü zam sürprizi! Yeni emekli maaşı formülü devrede: 3'lü kazanç paketi geliyor

16 Aralık 2024 12:42 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 13:25

Memur ve emekli maaşı zammı enflasyon farkında son durum milyonlar tarafından merak ediliyor. En düşük emekli maaşı için formüller masaya gelmeye devam edilirken gözler 3 Ocak tarihine çevrildi. Emekli ve memur yeni maaşları 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranı ve yılın son günlerinde açıklanacak asgari ücret zammıyla birlikte netlik kazanacak. 2025 emekli maaş zammı için ilk sinyaller verildi. İşte SSK’lıya Bağ-Kur’luya kök, taban aylık ve ek ödeme düzenlemesi detayları.

Emekli maaşlarına zam yolda. 2025​ yılında hem emeklilerin hem de memurların maaşları değişecek. En düşük emekli aylığı için de masaya rakamlar gelmeye başladı. 2024'te 12 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığında 2025 yılı için zam çalışmaları sürüyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarıyla birlikte, farklı maaş gruplarının da ücreti değişecek. Emekli maaşları için Ocak 2025’te 3 düzenleme birden yapılacak. İşte ekonomi yazarı Faruk Erdem'in en net emekli zammı hesabı.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI İÇİN SON GÜNLER

Yeni emekli maaş zammı 2025 Ocak hesaplama tablosu netleşiyor. Aralık ayının ortalarına girdiğimiz şu günlerde yeni yılda en düşük emekli maaşı belli olacak. Yeni yıl öncesi emekli maaşlarında yapılacak düzenlemeler merakla bekleniyor. Maaş zamları 3 Ocak günü yılın son enflasyon​ rakamının açıklanmasıyla netlik kazanacak. TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanması ile 6 aylık enflasyon rakamı netleşecek.

SSK​'LI BAĞKUR'LU YÜZDE 14,57'LİK ARTIŞI GARANTİLEDİ

Emekli maaşları için Ocak 2025’te 3 düzenleme birden yapılacak. SSK’lıya Bağ-Kur’luya kök, taban aylık ve ek ödeme düzenlemesi gelecek.

EMEKLİ MAAŞLARINA 3 AYRI DÜZENLEME

Faruk Erdem'in hesabına göre, artış oranı öncelikli olarak kök maaşa yani emeklilerin net aylığına eklenecek. Bu rakamın yüzde 4'ü alınarak ayrıca ek ödeme yapılacak. Çıkan rakam eğer taban maaştan düşük ise bu kez seyyanen bir ödeme daha yapılacak. Böylece emekliler için üç ayrı artış alacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ OLACAK?

En düşük emekli maaşı mevcutta 12 bin 500 lira olarak ödeniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam kadar en düşük emekli maaşına da zam yapılırsa taban aylık 15 bin liraya yükselebilir.

Faruk Erdem'in konuyla ilgili açıklaması şöyle;

"12.500 TL olarak uygulanan emekli taban maaşının 14-15 bin TL aralığına çıkması bekleniyor. Kök aylığa yapılacak oransal artış ve ek ödeme eklendikten sonra çıkan rakam taban aylığın altında kalırsa seyyanen ödeme ile tamamlanacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 14,57’lik zammı cebe koydu. Son enflasyon ile yüzde 15-17 aralığında bir zam oranı bekleniyor.

EMEKLİ İÇİN 2 FARKLI ZAM SENARYOSU

Yüzde 44 enflasyon artışı ile emekli maaşları; Temmuz-Aralık enflasyonu: Yüzde 15.45 - SSK ve Bağ-Kur: Yüzde 15.45

Memur-emeklisi farkı: Yüzde 4.95

Memur-emeklisi: Yüzde 11.25

En düşük memur maaşı: 43.616 TL

En düşük memur emeklisi aylığı: 19.566 TL En düşük taban maaş: 14.431 TL

Yüzde 46 enflasyon artışı ile emekli maaşları; Temmuz-Aralık enflasyonu: Yüzde 17.05 - SSK ve Bağ-Kur: Yüzde 17.05

Memur-emeklisi farkı: Yüzde 6.41

Memur-emeklisi: -Yüzde 12.79

En düşük memur maaşı: 44.220 TL

En düşük memur emeklisi aylığı: 19.837 TL - En düşük taban maaş: 14.631 TL

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATAR 2025?

3 Ocak 2025'te TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 6 aylık enflasyon rakamları ile SSK, Bağ-Kur emekli zammı belli olacak.

12.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için düğmeye basılacak. SSK emeklileri her ay olduğu gibi ocak ayının 17 ve 26'sı arasında zamlı maaşlarını alacak.