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Emekli maaşlarında yüzde 17 kesinti! 1 Mart'tan itibaren uygulanacak

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: Stiftung Warentest
05 Şubat 2025 12:02 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 13:12

Bütün emeklilerin maaşlarında kesinti yapılacak tarih belli oldu. Sağlık sigortası katkı paylarında arttı. Ek katkı payı oranı ne kadar yüksek olursa, maaştan yapılan kesinti de o kadar fazla olacak. Mart 2025'ten itibaren emeklilerin maaşları düşecek.

Mart 2025'ten itibaren emeklilerin maaşlarından ortalama yüzde 17,1 oranında sağlık sigortası katkı payı kesilecek. Almanya'da yaşayan tüm emeklileri etkileyecek gelişme, 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek.

Emekli maaşlarında yüzde 17 kesinti! 1 Mart'tan itibaren uygulanacak - 1. Resim

EMEKLİ MAAŞLARINDA KATKI PAYI KESİNTİSİ

1 Mart 2025'ten itibaren Almanya'da yaşayan emeklilerin maaşlarında önemli bir düşüş yaşanacak.

Emekli maaşlarında yüzde 17 kesinti! 1 Mart'tan itibaren uygulanacak - 2. Resim

Stiftung Warentest'in araştırmasına göre, Mart 2025'ten itibaren emeklilerin maaşlarından ortalama yüzde 17,1 oranında sağlık sigortası katkı payı kesilecek. Ancak kesinti emeklinin bağlı olduğu sağlık sigortası şirketine ve gelir durumuna göre değişecek.

Emekli maaşlarında yüzde 17 kesinti! 1 Mart'tan itibaren uygulanacak - 3. Resim

Almanya'da 1 Mart 2025’ten itibaren bazı sigorta şirketlerinin katkı payı oranları şöyle;

  • Techniker Krankenkasse (TK): %15,80’den %17,05’e çıkıyor.
  • Barmer:  %17,89
  • DAK: %17,4

Emekli maaşlarında yüzde 17 kesinti! 1 Mart'tan itibaren uygulanacak - 4. Resim

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Kaynak: Stiftung Warentest

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