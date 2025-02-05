Sürpriz stopaj kararı sonrası tüyoyu verdi: Mevduat ve fonlarda cebinizden çıkacak parayı hesapladı! Aynı fonun tuzağına düşmeyin 

05 Şubat 2025 11:07 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 11:11

Stopaj artışı sonrası mevduat ve fon yatırımı için yeni dönem başladı. Stopaj oranları 3 ay sonra tekrar artırıldı. Yeni açılan ve 6 aya kadar olan mevduatlarda vergi kesintisi yüzde 15 olarak uygulanacak. Mevduat ve para piyasası fonları kesinti artırıldı, yatırımcıların ise kafası karıştı. Ekonomist Saadet Büyük, "Güncel oranlar devreye girecek" diyerek yatırımcının cebinden çıkacak parayı hesapladı. Büyük, yatırımcılara avantaj sağlayacak tüyoyu da verdi.

Mevduatta ve para fonlarında stopaj %15’e çıktı. Böylece faiz gelirleri düştü. Mevcut yatırımcılar ise stopaj değişikliğinden etkilenmezken fon yatırımlarına ekleme yapıldığında güncel oranlardan hesaplanacak. Stopaj artışı sonrası en avantajlı seçenekleri sıralayan Ekonomist Saadet Büyük, kritik açıklamalarda bulundu.

FAİZ DÜŞERKEN STOPAJ YÜKSELDİ

Kendi YouTube kanalında önemli açıklamalara imza atan Ekonomist Saadet Büyük, şöyle konuştu;

"Stopajla ilgili bir değişiklik yapıldı ve kafalar çok karıştı. Mevduatlarda stopaj oranıyla ilgili değişiklik bekliyorduk zaten çünkü zaten 31 Ocak 2025 itibariyle bu yeni düzenlemeyle yatırım fonlarında da bir stopaj değişikliğine gidildi. Daha önce yatırım fonlarına yatırım yapmış olanların kafası karıştı. Ben bir daha bundan sonra mevduatta durmayacağım, diyen insanlar

var.

Şimdi bu stopaj mevzusu çok uzun zamandır aslında TL'yi güçlendirmek adına ele alınan bir konu. Uzun vadeli bağlayın, 6 aylık bağlayın ihtiyacınız olmayan miktarı lütfen bölün. İhtiyacınız olan kısmı daha kısa vadede gidebilirsiniz.

2024'te hiçbir şekilde faiz indiriminin konuşulmaması gerektiğini ısrarla söylüyordum. Aralıkta zaten peyder pey o sürece geldik. Dolayısıyla uzun vadeli bağlayın, 3 aylık bağlayın diye nedeni de zaten faiz oranlarının düşme trendinde olduğundan ifade etmiştim.

MEVDUAT YATIRIMCILARI NE YAPACAK?

Bu stopaj değişikliği ile birlikte elinize geçen net kazançlar farklılaşacak ve bu gerçekten özellikle TL'de mevduat tutanlar açısından can sıkıcı oldu.

Kasım 2023'ten beri altını tekrar çiziyorum doları olanların % 60 TL pozisyonu aldırmıştı ve pek çoğuna da söyledim. Dolarda bir şok beklenecek, dolar şöyle olacak diyenler vardı ama buna rağmen beni dinleyenler zaten o dönemden beri kazançlı oldu.

Bu noktada TL'ye hala güven yeni yeni tesis ediliyor. Evet faizler cazip faiz TL mevduatına değerlendiren insanlar da uzun zamandır aldığı TL faizinden enflasyonla mukayese etmiyorum ama memnun. Eline geçen net faizi arttırma yoluna giderler neden acaba TL'de kalmasam da başka bir yatırım enstrümanına mı geçsem diye bir böyle bir kafada tekrar soru işaretine sebep oldu.

Şimdi karar hem yatırım fonlarında % 15'e çıkarıldı hem de stopaj oranı % 15'e çıkarıldı. Mevduatta stopaj oranları 3 ay sonra tekrar artırıldı. Stopaj, tüm vadelerde 5 puan yüksetilirken kesinti oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı. Uygulama yeni açılan ve 6 aya kadar olan mevduatlarda geçerli olacak.

Bir yıldan daha uzun vadeli bağlayacak olanlar için de o da % 5'ten % 10'a çektiler. Dolayısıyla

şimdi hepimiz aylık mevduata gidiyor veya maksimum 3 aylık 6 aylık yapıyor.

STOPAJ ARTIŞININ YATIRIMCILARIN CEBİNE ETKİSİ

Bu taraftaki stopaj oranının gerçekten % 15 olmasının size şöyle bir etkisi olacak;

Şimdi benim 500.000 lira mevduatımı ve ben % 45'le paramı aylık mevduat yapmış isem % 45 brüt faizdir. Biliyorsunuz bunun netini hesaplarken stopaj oranı ne oldu % 15'e çıktı. Dolayısıyla ben % 10 stopajla daha önce elime net ne faiz geçiyordu. 17.198 geçiyordu. 31 gün için hesapladım.

Yani benim 500.000 liram varsa 17.198 TL net elime geçiyordu daha önce stopaj % 10 iken şimdi ben mevduatımı bağladığımda belki şubatın herhangi bir tarihinde siz aylık mevduat yatırımcısı olabilirsiniz ve mevduatını bağlamış olabilirsiniz. O zaman ne olacak?

Benim 500.000 liram yine aynı faizi bulsam bile % 45 brüt faizi bulsam bile brütten net % 15 olduğu için artık devletin aldığı vergi ve stopaj ile benim net faizim 38.25 düştü. Bu arada % 45'in % 15 stopajdan neti % 38.25 geliyor.

TAM 1000 LİRA EKSİK FAİZ GETİRİSİ

Benim elime geçen 16 bin 243 lira. Yani ben 17.198 alabiliyorken şimdi artık 16.243 TL alacağım. Yani ayda neredeyse 1000 liraya yakın cebime eksik faiz geliyor olacak.

Aynı brüt faizi bulsam bile yani ben bunu 45'ten hesapladım. Brüt 46 alabilirsiniz, 44 alabilirsiniz, 43 alabilirsiniz aldığınız brüt faiz oranı aynı olsa dahi net faiz elinize geçen vergi arttığı için zaten stopaj bir çeşit vergi biliyorsunuz, stopaj oranını arttırdığı % 5 daha fazla vergi ödüyoruz.

YATIRIM FONLARINA SÜRPRİZ STOPAJ ARTIŞI

Ancak yatırım fonlarında beklemiyorduk ki ben de hakikaten fonların çok içerisinde olan geçmişte fon yöneten dolayısıyla sektörün çok içinde olan birisiyim. Yatırım fonlarıyla ilgili hakikaten bir stopaj değişikliğini hiçbirimiz beklemiyorduk. Fonlardaki stopaj oranı da % 15'e yükseltildi.

SİZE BİR TÜYO VERECEĞİM

Size bir tüyo veriyor olacağım. Geçmişte aldığınız altın fonu var. 2023'e doğru geçerken biliyorsunuz mevduatlarda stopajı % 5'e kadar düşürmüşlerdi. Nedeni mevduattan alınan stopaj oranını düşürerek TL'yi cazip hale getirmekti ama o dönemler zaten dolar kurla ilgili çok fazla hepimizin kaygısı olduğu için şu anda % 15 alınan stopaj bir dönem % 5 olduğu zamanlardaydı.

Şimdi de her şey eşitlendi. Hem mevduatta hem yatırım fonlarında % 15. Geriye dönük kafanız çok karışmasın ama burada fon noktasında bir nokta var. Orayı bir doğru anlamak lazım.

Örnek olarak altın fon almış olabilirsiniz. Son dönemde yeniden tekrar bir daha almaya karar verdiniz çünkü elinize yeni nakit geçti. Diyelim ki 10 Şubat'ta elinize bir miktar para geçti 200.000 liranız var ve altın fonu almaya karar verdiniz, aldınız. Altın fonunu ve aynı portföyünüzde hangi grubun fonu varsa aynı fonu aldığınızı düşünelim 10 Şubat'ta.

Sonra Mart ayına geldik bir ihtiyacınız var ve satmak istiyorsunuz. Satmak istediğiniz zaman şöyle bir şey devreye girecek Siz 10 Şubat'ta aldığınız 200.000 liralık demiştik. Martta benim ihtiyacım var, ben 100.000 liralık fon bozmak istiyorum dediğiniz zaman o son bozmak istediğiniz 100.000 TL'lik fonunun stopajı iki kalemde alış yapmıştınız ya biri bu karar 31 Ocak'ta geldiğine göre yani birisi 1 Şubat'tan önce aldınız bir de 10 Şubat tarihinde aldınız. O

ilk stopajı düşük olan fondan düşüyor yani stopajı yüzde 10'luk olan kısımdan düşüyor.

AYNI FONUN TUZAĞINA DÜŞMEYİN

Dolayısıyla siz şu anda hesabınızda olan altın fonunun aynı kurumdan almak yerine bir başka bir başka kurumun altın fonunu tercih etmeniz lazım. Çünkü stopajı düşük olan kısımdan bozacak. Dolayısıyla bari en azından % 5'lik bir avantaj doğar.

Dolayısıyla mümkünse mevcut portföyünüzde bulunan fonların dışındaki ama aynı başlıkta olan fonları tercih edin.

Aynı kurumun değil bir başka kurumun aynı isimle olan altın fonunu alıyor olmak sizi bozdurmak istediğinizde stopaja karşı daha avantajlı noktaya getiriyor. Ama artık şu saatten sonra aldığınız zaten % 15'lik stopaja giriyor olacak. Orada yapılabilecek bir şey yok."