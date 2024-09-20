Emekli, memur ve asgari ücret zammı için yeni tahmin geldi! Hepsini tek tek hesapladı

20 Eylül 2024 15:15 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 15:20

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan emekli, memur ve asgari ücret açıklaması geldi. Yeni yıla kısa bir süre kala ücretlere gelecek zam oranı merak konusu oldu. Ocak 2025 zamlarına ilişkin en net açıklama Özgür Erdursun tarafından yapıldı. SGK uzmanı emekli, memur ve asgari ücretli çalışanlarına maaşlarına gelecek zam oranlarını tek tek açıkladı.

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Sosyal Güvenlik​ Uzmanı Özgür Erdursun'dan milyonları ilgilendiren açıklama geldi. Habertürk canlı yayınında konuşan uzma emekli, memur ve asgari ücret zammı tahmin etti. Enflasyon hesaplamasına göre yaptığı tahminlerinde 2025 ocak ayı zam rakamlarını paylaştı.

TAM 3 FARKLI ZAM ORANI​ VERDİ

Önceki yıllarda zam oranlarına ilişkin isabetli tahminleriyle dikkatleri üzerine çeken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan yeni hesaplama geldi. Özgür Erdursun, memur, emekli ve asgari ücret için 3 farklı rakam açıklayarak zam oranlarını tahmin etti.

EMEKLİ MAAŞI​ OCAK AYI ZAM ORANI

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları yüzde 24,73 zam aldı. Ardından en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarıldı. Özgür Erdursun, 2025 yılında en düşük emekli maaşının 15 bin TL'ye çıkarılacağını açıkladı. Erdursun,"En düşük emekli aylığı yüzde 20 artış 15 bin TL'ye tamamlanır. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13,5 ila 15 arasında artış yapılır." dedi.

MEMUR VE VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Yılda iki defa zam alan memur ve memur emeklilerinin en son maaşları yüzde 19,31 oranında arttı. Gelecek dönem için memurların aylıklarına yüzde 10 artış yapılacağını öngören SGK uzmanı bu orandan fazla bir artış beklemediğini açıkladı.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI

Özgür Erdursun, asgari ücretin 20-21 bin TL arasında zamlanacağını açıkladı.

Erdursun'un asgari ücret açıklaması şöyle;

"IMF, Türkiye'ye 'Asgari ücreti yüzde 14 artırın' diye bir öneri verdi. IMF, 'Hedeflenen enflasyonun altında bir artış yapın, ona göre fiyatlar artsın. Siz de enflasyon hedefinize ulaşın. Daha yüksek oranda artış yaparsanız enflasyon hedefine ulaşamazsınız' diyor.

IMF'nin önerisine göre yüzde 14'lük bir artış yapılırsa 17 bin TL olan asgari ücret 19 bin 383 olur. Hedeflenen enflasyona göre olursa 20 bin TL olur. Benim görüşüm, asgari ücretin 20 bin TL ile 21 bin 250 TL arasında olacağı.