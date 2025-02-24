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 | Suat Vilgen

Emekli olmak için kendini sigortalı gösterenler yandı! SGK kolları sıvadı

Emekli olabilmek naylon şirketler üzerinden kendini sigortalı gösterenlere yönelik SGK tarafından denetim başlatıldı. Bu kapsamda sadece geçel yıl 100 bine yakın sahte sigortalı belirlendi. Bu kişilerin akıbeti belli oldu. İşte detaylar...

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Emekli olmak için kendini sigortalı gösterenler yandı! SGK kolları sıvadı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 10:28

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) naylon şirketler üzerinden sigorta primi ödeyerek hile ile emeklilik hakkı elde etmeye çalışanlara yönelik denetimlerini sıkılaştırıyor. Sigorta prim ödemelerini geriye dönük incelemeye alan SGK, sadece 2024 yılında 100 bine yakın kişiyi tespit etti.

KENDİNİ SİGORTALI GÖSTEREN YANDI

Sigortalı göründüğü iş yerinde gerçekte çalışmayan kişiler, durumun tespit edilmesi halinde sahte sigortalı sayılıyor. Eş, dost ve akrabalar üzerinde yaygın gerçekleştirilen bu hile, yalnızca kayıt ve belge üstünde sigortalı gösterme işlemi olarak tanımlanıyor. Son dönemde emeklilik veya geçici iş göremezlik ödeneği almak isteyen hamile kadınların sigortalı gösterilme sahteciliğinde artış gözlemleniyor.

HANGİ DURUMLARDA EMEKLİ MAAŞI İPTAL EDİLİYOR?

Emekli maaşı ve emeklilik iptalleri ise çoğunlukla kişilerin fiilen çalışmadıkları iş yerinde sigortalı bildirilmeleri ve bu sahte sigortalılıktan dolayı emekli olmaları durumunda uygulanıyor.

SGK, denetimlerinde özellikle "naylon şirketler" üzerinden yapılan prim ödemelerine odaklanıyor. Bu yöntemde, fiili bir çalışma olmadan, kişinin sadece emeklilik hakkı kazanabilmesi için sahte sigorta bildirimi yapılıyor.

EMEKLİLİĞİ İPTAL EDİLENLER NE YAPMALI?

Emeklilik iptal bildirimi alan kişilerin, öncelikle SGK ile iletişime geçerek durumlarını ayrıntılı bir şekilde öğrenmeleri gerekiyor. SGK'nın yapmış olduğu işlemde bir hata olduğunu düşünüyorlarsa, itiraz işlemleri başlatmaları gerekiyor. Bu durumda SGK itiraz inceleyip sonucu ilgili kişilere iletiyor.
Emekli aylığı iptal edilen sigortalıya, çıkarılan yersiz ödeme tutarının ödenmesi için tebliğ yapılması durumunda, bu tebliğe karşı 7 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor. Ancak, itiraz hakkının kullanılabilmesi için işlemin hatalı olduğuna dair gerekçelerin tespiti önem arz ediyor. Aksi takdirde, yersiz ödeme tutarının tahsil işlemi başlatılıyor.

USULSÜZ SİGORTALILARA NE YAPILIYOR?

Yersiz ödemenin sigortalının kusurundan kaynaklanması durumunda, tespit tarihinden geriye doğru 10 yıl içindeki ödemeler tahsil ediliyor ve bu ödemelere ayrıca faiz uygulanıyor. Usulsüzlük tespiti ayrıca emeklilik iptal ediliyor, kişilere ödenen maaşların yasal faizi ile SGK'ya geri ödemesi isteniyor.

Bunun yanında da sigortalı bildiren iş yeri sahipleri ve sigortalı bildirilen kişiler hakkında resmî belgede sahtecilik ve SGK'yı zarar uğratma suçları çerçevesinde suç duyurusunda bulunuluyor.

Sıkça Sorulan Sorular

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ NE KADAR? (2025)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ocak ayında yaptığı açıklamada en düşük isteğe bağlı sigorta primi 8.321,57 TL ve en yüksek isteğe bağlı sigorta priminin ise 62.411,82 TL olduğunu duyurmuştu.
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ETİKETLER
#emekli maaşı
#sosyal güvenlik kurumu (sgk)
#sigorta
#Ekonomi
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