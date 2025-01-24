Emekli promosyonları için rekabet kızıştı! SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor: İşte en yüksek promosyon veren bankalar

24 Ocak 2025 12:52 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 13:00

Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından, bankalar arasındaki emekli promosyonu rekabeti giderek daha da kızıştı. Ocak ayı itibariyle, emekli maaşlarını taşıyan müşterilere sunulan cazip teklifler dikkatleri üzerine çekiyor. Promosyon tutarları ise 24 bin liraya kadar ulaşarak sektördeki rekabeti zirveye taşıyor. İşte bu yeni dönemde öne çıkan teklifler ve detaylar...

2025 yılında emekliler için bankalar arasında rekabet devam ediyor ve çeşitli bankalar, emekli maaşlarını taşıyanlara cazip promosyon fırsatları sunuyor. Bankalar, maaşını taşıyan emeklilere 24.000 TL'ye kadar promosyon ödemeleri yaparak dikkatleri çekiyor.

İşte en yüksek promosyonları sunan bankalar ve sundukları fırsatlar:

AKBANK​

Akbank​, SGK emekli maaşı taşıyanlara 15.000 TL’ye varan promosyon ve ek olarak 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödeme yapıyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası, emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödemesi yapıyor.

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL.

3 yıl boyunca maaşını Halkbank'tan almayı taahhüt eden emekliler, maaş tutarına göre şu promosyonlardan yararlanabiliyor:

8.000 TL: 10.000 TL – 14.999,99 TL maaş aralığı

10.000 TL: 15.000 TL – 19.999,99 TL maaş aralığı

12.000 TL: 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlara 12.000 TL'ye varan promosyon sunuluyor.

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere 24.000 TL’ye varan avantajlı paketler sunuluyor.

Ana Promosyon: 12.000 TL’ye kadar peşin ödeme

Ek Avantajlar: VakıfBank kredi ve bankomat kartı ile yapılan alışverişlerde 12 ay boyunca toplam 12.000 TL’ye varan nakit ödeme.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, 3 yıl boyunca maaşını bankasından almayı taahhüt eden emeklilere 18.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor.

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 18.000 TL.

Ek avantajlar: İki yeni fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital aktiflik kriterleri ile toplamda 3.000 TL’ye kadar ek ödül.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, maaşına göre emeklilere şu promosyon ödemelerini yapıyor:

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 15.000 TL.

QNB FİNANSBANK

Emeklilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon sunan QNB Finansbank, ayrıca CardFinans kredi kartı kullanıcılarına yıllık 1.200 TL indirim sağlıyor.

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, 3 yıl taahhüt karşılığında emekli maaşı taşıyanlara 14.500 TL’ye varan promosyon avantajı sunuyor.

DENİZBANK

DenizBank, maaşını taşıyan emeklilere 20.000 TL’ye kadar promosyon ve ek avantajlar ile cazip teklifler sunuyor.

ING BANK

Maaş bandı 0-10.000 TL arasında olanlara nakit promosyon 5.000 TL ek promosyon 9.000 TL toplam promosyon ise 14.000 TL,

Maaş bandı 10.000-15.000 TL arasında olanlara nakit promosyon 8.000 TL ek promosyon 9.000 TL toplam promosyon 17.000 TL,

Maaş bandı 15.000 TL ve 20.000 TL arasında olanlara nakit promosyon 10.000 TL ek promosyon 9.000 TL toplam promosyon 19.000 TL,

Maaş bandı 20.000 TL ve üzeri olanlara nakit promosyon 12.000 TL ek promosyon 9.000 TL toplam promosyon 21.000 TL.

TEB

TEB, maaşını taşıyan emeklilere 18.000 TL’ye varan promosyon sağlıyor.

ALBARAKATÜRK

Maaş aralığına göre 12.000 TL'ye kadar promosyon ve 4.000 TL'ye kadar ek ödül fırsatları veriliyor.