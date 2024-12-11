Emekli promosyonunda yıl sonu fırsatı! Ziraat Bankası'nın vereceği para netleşti

11 Aralık 2024 10:36 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 11:01

Emekli maaşlarına yönelik promosyon kampanyaları, emeklilerin bütçelerine önemli bir katkı sağlıyor. Bankalar, maaşını kendilerinden alan emeklilere cazip tekliflerle avantaj sağlamaya devam ediyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı ne kadar? İşte en güncel detaylar…

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Bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emeklilere 24 bin liraya varan promosyon fırsatı

Bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor? Emeklilere 24 bin liraya varan promosyon fırsatı

Ziraat Bankası, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilerine yönelik promosyon kampanyasını güncelledi. Emekli maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan ya da maaşını halihazırda bu bankadan almaya devam eden SGK emeklileri, 12 bin TL’ye kadar promosyon ödemesinden yararlanabilecek.

KAMPANYA ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası’nın sunduğu bu cazip fırsattan faydalanmak için emeklilerin belirli koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Bankanın mevcut müşterileri, önceki dönemlerde aldıkları promosyon ödemelerini iade etmeden bu yeni kampanyadan yararlanma hakkına sahip. Aynı zamanda, maaşını farklı bir bankadan Ziraat Bankası’na taşımak isteyen emekliler de kampanyadan faydalanabiliyor.

PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Promosyon başvurusu yapmak isteyen emekliler, Ziraat Bankası şubelerine giderek, resmi web sitesinden veya mobil bankacılık uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler. Detaylı bilgilere ulaşmak için bankanın müşteri hizmetleriyle de iletişime geçilebilir.

EMEKLİ PROMOSYONLARININ ÖNEMİ

Emekli promosyonları, maaş alan vatandaşlar için ek bir gelir desteği sağlıyor ve ekonomik rahatlama sunuyor. Ziraat Bankası’nın bu güncel kampanyası, özellikle artan yaşam maliyetleri karşısında emeklilere finansal açıdan bir nefes aldırmayı hedefliyor. Emekliler, bu fırsatı değerlendirmek için kampanya detaylarını öğrenebilir ve en kısa sürede başvurularını tamamlayarak avantajlı ödeme imkanından yararlanabilir.