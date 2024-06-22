Emekli vatandaşa 2 bin 564 TL şoku! Evine gelen su faturasını görünce tepki gösterdi

22 Haziran 2024 14:12 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 14:11

Emekli vatandaş 2 bin 564 TL'lik su faturasını görünce hayatının şokunu yaşadı.

Tekirdağ'da yaşayan Mümin Balnan, evine gelen su faturasını görünce tepki gösterdi.

2 BİN 564 TL'LİK SU FATURASI

66 yaşındaki emekli vatandaş Mümin Balnan, bu ay gelen 2 bin 564 liralık su faturası hakkında yetkilere seslendi.

Çerkezköy ilçesinde eşiyle birlikte yaşayan Mümin Balnan, kapıdaki su faturasında 2 bin 564 lira tutarı görünce şok geçirdi.

Şaşkınlık içinde tekrar tekrar faturaya dikkatlice bakan Mümin Balnan, yetkililere seslenerek bu yanlışlığın düzeltilmesini istedi.

"BEN HAMAM ÇALIŞTIRMIYORUM"

66 yaşındaki emekli vatandaş, her ay gelen 200 liralık su faturasının bu ay 2 bin 564 lira geldiğini görünce evde eşiyle birlikte yaşadığını belirterek, “Ben kahve, hamam çalıştırmıyorum” dedi.

2 bin 564 lira fatura gelmeden önce de bin 577 liralık fatura geldiğini ve bunu ödediğini belirten Mümin Balnan öfkeli.

2 bin 564 liralık su faturası hakkında yetkilerden açıklama beklediğini söyleyen Mümin Balnan, “Genellikle bana gelen su faturası 200 lira ile 300 lira arasında olması gerekiyor. Gelen faturalar ise bin 577 lira ve 2 bin 564 lira. Evde 2 kişi yaşıyorum." dedi.