Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'a Tik Tok şoku! Sanki namus suçu işledim

22 Haziran 2024 13:34 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 13:49

Yıllardır hastalık, kumar bağımlılığı ve alkol sorunuyla gündemden düşmeyen Serdar Ortaç, son dönemlerde de sarhoş bir şekilde Tik Tok yayınları yapmasıyla sıkça eleştiriliyor.

ALKOLÜ BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

Alkol sorunu yüzünden zor günler geçiren Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde sahneye sarhoş çıkmasıyla da eleştirilerin hedefi oldu.

Ayakta durmakta zorlanan ünlü isim, hayranlarından gelen tepki üzerine alkol ve sigarayı bıraktığını duyurdu.

Çok sayıda takipçisi olan Ortaç'ın TikTok hesabı alkollü yayınlarının ardından kapatıldı.

TİKTOK HESABI KAPATILDI

TikTok hesabı kapatılınca Instagram'dan video paylaşan ünlü şarkıcı, hem hesabının kapatılmasına tepki gösterdi hem de 23 gündür sigara içmediğini söyledi.

"SANKİ NAMUS SUÇU İŞLEDİM"

Instagram hesabından açıklama yapan Serdar Ortaç, “TikTok hesabımı kapatmışlar, sanki namus suçu işledim.

Ben de Instagram’a geldim. Instagram’ı seviyorum ama canlı yayını yok ki Instagram’ın” diyerek sitem etti.