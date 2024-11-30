Emekli ve memur zammı tablosunda çarpıcı farklar! 5 aylık enflasyon farkı günler kala ortaya çıktı

30 Kasım 2024 12:52 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 14:02

Emekliye yapılacak zam oranı ve memur maaş artışları, 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra milyonlarca çalışan, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" ve "Memur maaş zammı ne kadar olacak?" sorularına cevap arıyor. Kritik dönemece girilirken, Kasım ayı enflasyon verileri ve 5 aylık enflasyon farkı, önümüzdeki hafta belirginleşecek. İşte 4A, 4B ve 4C kapsamında çalışan tüm meslek gruplarının zam tahmini...

Ocak 2025'te emekli maaşları, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı artacakken, memur​ emeklisi ve memur maaş zammı da aynı anda netleşecek. Emekli maaşlarında, özellikle "sıfır zam" riskine karşı, emekli taban maaşları düzenlemesi gündemde yerini alıyor. Bu düzenleme ile en düşük emekli maaşlarının artırılması bekleniyor.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI TAHMİNİ HESAPLAMA

2024 Kasım ayı enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Aralık 2024'te açıklanacak. Kasım ayı enflasyon beklentileri, ekonomistlerin tahminlerine göre ortalama yüzde 1,98 olacak. Bu rakamla birlikte, yıllık enflasyonun yüzde 46,71 civarına gerilemesi bekleniyor.

Enflasyon verilerine göre, 5 aylık enflasyon farkı hesaplandığında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 14,27 olarak belirlendi. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise yüzde 10,03 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın anket sonuçlarına göre, 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ise yüzde 16,22 olacağı öngörülüyor. Bu artışla birlikte, SSK 2000 öncesi emekli maaşları 14.178 TL'den 16.477 TL'ye, Bağ-Kur esnaf emeklisinin maaşı ise 12.695 TL'den 14.754 TL'ye yükselecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarında yapılacak düzenlemelerle en düşük emekli maaşının 15 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor. Bu durumda, emekli maaşlarında zam oranı yüzde 70,61'e kadar çıkabilecek. Bağ-Kur tarım emeklisinin maaşı ise yüzde 48,68 oranında artacak.

Memurlar için ise, 6 aylık enflasyon farkının yüzde 5,65 olacağı tahmin ediliyor. Bu oranla birlikte, memur maaşları yüzde 11,99 artacak. En düşük memur maaşının ise 39.205 TL'den 43.905 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

MEMUR MAAŞLARI TABLOSU (MEVCUT - 6 AYLIK TAHMİN)

Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4 - 57.762 TL - 64.687,6 TL Memur (Üni. Mezunu) 9/1 - 40.824 TL - 45.718,7 TL Uzman Öğretmen 1/4 - 52.575 TL - 58.878,7 TL

Öğretmen 1/4 - 47.441 TL - 53.129,1 TL Başkomiser 1/3 - 58.074 TL - 65.037 TL

Polis Memuru​ 8/1 - 52.552 TL - 58.852,9 TL

Uzman Doktor 1/4 - 66.174 TL - 74.108,2 TL

Hemşire​ (Üni. Mezunu) 5/1 - 47.060 - 52.702,4 TL

Mühendis​ 1/4 - 58.957 TL - 66.025,9 TL

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 - 41.890 TL - 46.912,6 TL

Profesör 1/4 - 85.671 TL - 95.942,9 TL

Araştırma Görevlisi 7/1 - 56.537 TL - 63.315,7 TL

Vaiz 1/4 - 49.161 TL - 55.055,4 TL

Avukat 1/4 - 56.179 TL - 62.914,8 TL

MEMUR EMEKLİ MAAŞ TABLOSU (MEVCUT - 6 AYLIK TAHMİN)