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 | Bengü Sarıkuş

Emekli ve memura maaş zammı netleşiyor: Promosyonlar artacak!

Milyonlarca memur ve emekli, Temmuz ayında açıklanacak zam oranlarını merakla bekliyor. Memur ve emekli maaşı zammı yanı sıra, emekli banka promosyonları için de önemli değişiklikler gündemde. Yeni zamla emekli maaşı promosyonları ne kadar olacak? İşte detaylar..

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Emekli ve memura maaş zammı netleşiyor: Promosyonlar artacak!
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 09:43

Milyonlarca memur, çalışan ve emekli vatandaş temmuz ayında yapılacak olan zam oranını merak ediyor. Faruk Erdem'in son haberine göre; Temmuz ayında gelmesi beklenen zam ile birlikte bankaların emekli promosyon dilimleri de değişecek. Peki memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Yeni maaş zammı için dört ayrı formül konuşuluyor.

Emekli ve memura maaş zammı netleşiyor: Promosyonlar artacak!

Yaklaşık 16 milyon emekli ve 4 milyon memurun ne kadar artış alacağı temmuz ayının başında açıklanacak enflasyon oranları ile belli olacak. Temmuz ayında kamu çalışanları ile birlikte tüm emekliler ve dul yetim maaşı alanlar yılın ikinci artışını görecek. Bunun yanında memurlara yapılacak olan artış oranı; sosyal yardımları yani 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası ve SED ödemelerini değiştirecek.

Emekli ve memura maaş zammı netleşiyor: Promosyonlar artacak!

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NEYE GÖRE BELİRLENECEK?

Emekli ve memur maaşına uygulanacak olan zam, 6 aylık enflasyon oranı baz alınarak hesaplanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına enflasyon oranı direkt yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri için ise yüzde 5 toplu sözleşme artışına enflasyon farkı eklenecek.

Emekli ve memura maaş zammı netleşiyor: Promosyonlar artacak!

TEMMUZ AYINDA BELİRLENECEK

3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık oran belirlenecek. Ancak şu anda yüzde 15.09 olan 5 aylık enflasyon verisi kesinleşti. Haziran enflasyon ile ilgili 4 ayrı formül bulunuyor. Buna göre de yüzde 16-18 aralığında bir oran ortaya çıkıyor.

Emekli ve memura maaş zammı netleşiyor: Promosyonlar artacak!

MAAŞ ZAMMI EMEKLİ PROMOSYON TUTARINI NASIL ETKİLEYECEK

Promosyon ödemeleri maaşlara göre değişiyor. Temmuzda yapılacak artış birçok emekli için daha yüksek promosyon anlamına gelecek. Bunun yanında bankalar da emekli promosyon kampanyalarını yeniliyor. 20 bin liranın üzerinde promosyon veren banka sayısı 9'a çıktı. Bu sayının artması bekleniyor. Emeklilerin maaşlarında yüzde 16-18 arasında artış bekleniyor. Bu artış emeklilerin promosyon dilimlerinde yukarı çıkmalarını sağlayacak. Örneğin 15 bin lira alan bir emekli en az 8 bin lira promosyon alabilirken temmuz artışıyla taban promosyonu 12 bin TL'ye yükselecek.

Emekli ve memura maaş zammı netleşiyor: Promosyonlar artacak!

ZATEN EMEKLİ PROMOSYONU ALANLAR NE YAPACAK?

Emekliler yükselen yeni promosyondan yararlanmak için bankalarına başvurarak cayma hakkını kullanacak. Kalan sürenin parasını iade edecek. İster aynı bankadan isterse başka bir bankadan daha yüksek promosyon alabilecek.

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