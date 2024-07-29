Emekli ve memurlara zamlı maaşları ödenecek! Ağustos maaş ödeme takvimi belli oldu

29 Temmuz 2024 11:00 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 11:01

En düşük emekli maaşına zam düzenlemesinin Meclis'te kabul edildi. Görüşmeleri Genel Kurul’da tamamlanan vergi torbasında yer alan en düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran madde yürürlüğe girdi. Bu kapsamda emekli ve memurlara zamlı maaşları ağustos ayında ödenecek. İşte emekli maaşı ödeme günleri.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını öngören 29’ncu madde TBMM’de kabul edildi. En düşük emekli maaşlarına yapılan düzenleme ile birlikte maaş arttı.

12 bin 500 liranın üzerine gelen maaşlar zaten farklarını aldılar. Artık onlar için herhangi bir zam olmayacak. Ama 12 bin 500 liranın altında olan maaşlarda bu 12 bin 500 liraya yükseltirken ki farkı alacak.

Fark temmuz sonunda zamlı maaşlar ise ağustosta yatacak.

Maaş zamları yatmaya başladığı için Ağustos ayında artık 12.500 lira olan zamlı maaşlar hesaplara geçecek.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşını alacak.