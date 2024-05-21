Emekli, yaşlı, şehit yakını, gaziler ve engelliler için toplu ulaşım adımı! Destek ödemesi artırıldı

21 May 2024 15:25 - Güncelleme : 21 May 2024 15:28

Toplu ulaşımda desteğinde ödeme miktarları artırıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden ücretsiz seyahat hakkı bulunanlar için adım geldi. Emekli, yaşlı, şehit yakını, gaziler ve engelliler için destek ödemeleri artırıldı.

KOOPERATİFLERE YAPILAN DESTEKLEMEDE ARTIŞA GİDİLDİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz seyahat hakkı bulunan 65 yaş üzeri vatandaşlar, şehit yakını ve gaziler ile engelli vatandaşların toplu taşıma araçlarını gönül rahatlığı ile ücretsiz olarak kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla mayıs ayı Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan karar ile kooperatiflere yapılan desteklemede yüzde 57,6 oranında artışa gitti.

İNDİRİMLİ TAŞIMALARINA BİNİŞ BAŞINA 5 TL ÖDEME YAPILACAK

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, ücretsiz biniş hakkı olan 65 yaş üzeri vatandaşlar ile şehit yakını, gaziler ve engelli vatandaşların ücretsiz binişlerinde, toplu taşıma kooperatiflerine yapılan ücretsiz biniş başına destekleme ücretinin 6,5 TL’den 10,25 TL’ye çıkmasını sağladı. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs ayı toplantısında karar, oybirliğiyle geçti. Alınan kararla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde toplu taşıma hizmeti yürüten özel taşıma kooperatiflerinin 65 yaş üzeri vatandaşlar, şehit yakını ve gaziler ile engelli vatandaşları ücretsiz olarak taşımalarının sağlanması; ücretsiz taşımadan dolayı hizmeti yürüten kooperatiflerin de mağdur edilmemesi amacıyla kooperatiflere yapılan ücretsiz biniş başına 6,5 TL olan destekleme ücreti 10,25 TL’ye çıkartıldı. İlçeler arasında ve mahallelerden ilçe merkezlerine taşıma yapan kooperatiflerin indirimli taşımalarına ise biniş başına 5 TL destekleme yapılacağı belirtildi.

YÜZDE 57,6 ORANINDA ARTIŞ YAPILDI

Konuyla ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyemiz sınırları içerisinde yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ücretsiz veya Seyahat Kartları Yönetmeliği kapsamında ücretsiz seyahat hakkı bulunan 65 yaş üzeri vatandaşlarımız, şehit yakını ve gazilerimiz, engelli vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarına gönül rahatlığı ile ücretsiz olarak kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla Mayıs ayı Büyükşehir Belediye Meclisimizde alınan karar ile kooperatiflere yapılan desteklemede yüzde 57,6 oranında artışa gidildi. Özel kooperatifler tarafından aylık taşınan 500 binin üzerindeki ücretsiz yolcunun biniş başına 10,25 TL olarak ücretleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından ödeneceğinden 65 yaş üzeri ve diğer ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabilirler” denildi.