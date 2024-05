Yeni doğum yapan annelere müjde! Çeyrek altın tutarında maddi destek verilecek

21 May 2024 11:12 - Güncelleme : 21 May 2024 11:19

Yeni doğum yapan annelere maddi destek başlıyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu seçim öncesinde söz verdiği desteğin devreye alınacağını duyurarak başvurular için tarih verdi.

ANNELERE DESTEK BAŞVURUSU BAŞLIYOR

Doğum yapan çiçeği burnunda annelere verilecek maddi destek başvuruları 22 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Çeyrek altın tutarında 4 bin TL’lik desteğin verileceğini müjdeleyen Başkan Çavuşoğlu, “Yaptığımız her çalışmada, attığımız her adımda vicdanımızın sesini dinliyoruz. Her konuda halkımızın her zaman yanındayız ” dedi.

İNTERNET ÜZERİNDEN MÜRACAAT EDİLEBİLECEK

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun önergesi ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Nisan’da gündeme alıp Mayıs’ta kabul ettiği yeni doğum yapan annelere yönelik sosyal destek ödemeleri başvuruları 22 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Sosyal yardım kriterlerini taşıyan annelere yönelik 4 bin TL’lik ikramiye için başvurular Denizli Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi yer alan başvuru formu üzerinden yapılacak.

4 BİN TL’LİK İKRAMİYE İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU

Denizli Büyükşehir Belediyesinin yeni doğum yapan annelere yönelik 4 bin TL’lik ikramiye desteği müracaat şartları ise şöyle:

Başvurular, bebeğin annesi üzerinden kabul edilecektir.

Bebeğin 1 Nisan 2024 tarihinden sonra doğmuş olması, ebeveynlerin, bebeğin doğum tarihi itibariyle 6 ay öncesinde Denizli il sınırları içerisinde kesintisiz ikamet ediyor olması, hane gelirinin en çok tek asgari ücret olması, başvuru sahibi ve eşi adına esnaf olarak vergi mükellefinin bulunmaması, başvuru sahibi ve eşinin aktif çalışan ve vergi mükellefi olmaması, hanede yaşayan bireylere ait hiçbir tapu kaydının olmaması, başvuru sahibi ve eşinin banka hesaplarında en fazla 100 bin TL varlığının bulunması ve sosyal uyum yardımını almayan ailelerden olması gerekmektedir.