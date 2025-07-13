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 | Bengü Sarıkuş

Suriye’ye mücevher, Irak’a hububat: İlk yarıda 13,3 milyar dolar gelir

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın ilk yarısında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artışla 131 milyar 440 milyon dolar oldu.

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Suriye’ye mücevher, Irak’a hububat: İlk yarıda 13,3 milyar dolar gelir
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 16:15

'nin komşuları , , , İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a yaptığı , 2025'in ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8 artarak 13,3 milyar dolara çıktı. Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşu ülke, yaklaşık 5 milyar dolarla Irak oldu.

Suriye’ye mücevher, Irak’a hububat: İlk yarıda 13,3 milyar dolar gelir

Türkiye'nin Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a yaptığı ihracat, 2025'in ilk yarısında yüzde 4,8 artarak 13,3 milyar dolara ulaştı. Türkiye, bu dönemde komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a, 13 milyar 293 milyon 438 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Suriye’ye mücevher, Irak’a hububat: İlk yarıda 13,3 milyar dolar gelir

İHRACAT, YILLIK BAZDA YÜZDE 4,8 ARTTI

Söz konusu tutar, 2024'ün aynı döneminde 12 milyar 679 milyon 193 bin dolar seviyesindeydi. Böylece bu ülkelere ihracat, yıllık bazda yüzde 4,8 artış gösterdi. Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşu ülke, yaklaşık 5 milyar dolarla Irak oldu. Bu ülkeyi, 2,2 milyar dolarla Bulgaristan, 1,8 milyar dolarla Yunanistan ve 1,7 milyar dolarla Gürcistan izledi.

Suriye’ye mücevher, Irak’a hububat: İlk yarıda 13,3 milyar dolar gelir

İran ve Irak haricindeki komşu ülkelere de ihracat arttı. Bu dönemde, yıllık bazda en fazla ihracat artışı yüzde 45 ile Suriye'ye, yüzde 13,5 ile Yunanistan'a ve yüzde 8,8 ile Azerbaycan'a gerçekleştirildi.

SURİYE'YE MÜCEVHER, IRAK'A HUBUBAT

Yılın ilk yarısında, Türkiye'nin komşularına yaptığı ihracatın fasıllara göre dağılımı da dikkati çekti. Bu yılın ocak-haziran döneminde, en yüksek ihracatın 921 milyon 960 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri satışı ile Irak'a yapıldığı belirlendi. Söz konusu faslı, 551 milyon 827 bin dolarla yine Irak'a yapılan mobilya, kağıt ve orman ürünleri takip etti. Anılan dönemde, Suriye'ye yapılan mücevher ihracatı 3 milyon 861 bin dolara ulaştı.

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#türkiye
#bulgaristan
#azerbaycan
#ihracat
#gürcistan
#komşular
#Irak Konsolosluğu
#Ekonomi
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