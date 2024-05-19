En düşük emekli maaşı için temmuz umudu doğdu! SGK uzmanı rakam verdi

19 May 2024 16:36 - Güncelleme : 19 May 2024 16:47

Emekli için yapılan zam planı kulislerden sızdı! İsa Karakaş seyyanen zam ve refah payı için hesabı yaptı

Emekli için yapılan zam planı kulislerden sızdı! İsa Karakaş seyyanen zam ve refah payı için hesabı yaptı

Emeklinin zammında gözler temmuz ayına çevrildi. 2024 yılının ikinci yarısını kapsayacak ve milyonların maaşlarını etkileyecek 3 düzenleme bekleniyor. Bunlardan ilki emekli kök maaş zammı, ikincisi memur emeklilerini de etkileyecek memur maaş zammı ve en düşük emekli maaş zammında yapılacak güncelleme.

Temmuz maaşlarını etki edecek enflasyon rakamlarında 4 aylık veri açıklandı. TÜİK’in son 2 enflasyon verisinin de açıklanmasıyla birlikte maaşlara yapılacak enflasyon zammı netlik kazanacak.

BAKAN IŞIKHAN ‘REFAH PAYI’ İÇİN TEMMUZU İŞARET ETTİ

Yaklaşık 16 milyonun beklediği maaş zamlarında emekli kesiminin refah payı beklentisinde son noktayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan koydu. Bakan Işıkhan son açıklamasında refah payı oranının Temmuz ayında belli olacağını açıklamıştı.

MAAŞ ZAMMI İÇİN 6 AYLIK ENFLASYON BEKLENİYOR

TÜİK ocak, şubat, mart, nisan enflasyon verilerini açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammında 4 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 18.72 olarak belirlenirken, 6 aylık enflasyon beklentileri yüzde 25-26 arasında yer alıyor. TÜİK’in mayıs ve haziran aylarında açıklayacağı enflasyon rakamlarının ardından emeklilerin zam oranı da kesinleşecek.

EMEKLİNİN REFAH PAYI BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Bakan Işıkhan’ın refah payı açıklaması kafaları karıştırdı. Emekli maaşlarına ‘Refah payı eklenecek mi?’ sorusu ise hala belirsizliğini koruyor. Ekonomim'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç, "Seçim sonrası emeklinin beklentisi de düştü, umudunu yitirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklama ise emeklileri hayal kırıklığına uğrattı. Temmuzda refah payı sorusuna, 'Temmuza daha var' yanıtı geldi. Bu açıklama, daha önceki açıklamalardan da yeni bir şey olmayacağının anlaşılmasına neden oldu." dedi.

EMEKLİDE REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ KIRILDI

Emekliye verilecek ‘refah payı’nın maaşlarda büyük etkisinin olmayacağını dikkat çeken Sosyal Güvenlik Uzmanı İsmail Sevinç, "Refah payı verilmesi şu anlamı taşıyor. Emekliler, temmuz ayında enflasyon farkıyla yüzde 25-26 bandında civarında zamma hak etmiş olacaksınız. Bunun üzerine yüzde 4-5 puan verilir mi? Aylıklarda ne kadar fark ediyor? Örneğin siz 12 bin TL aylık alıyorsunuz, yüzde 25 ile 15 bin TL alacaksanız, refah payıyla 500-600 liralık ilave artış demek bu. Refah payı düşük oluyor, seyyanen zam beklentisi de az." diye konuştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ‘UMUT’ VAR

Emeklinin maaşında büyük etki oluşturacak zam oranı veya iyileştirme ihtimalinin düşük olduğunu dile getiren Sevinç, “Emeklinin maaşı 10 bin TL'de sıkıştı. Emeklinin geçimi çok zor. Bırakın emekliye, Türkiye yabancıya pahalı gelmeye başladı. Yabancı konut almıyor Türkiye'den. Emekliye yeni düzenleme beklemek çok zor görünüyor. Alt sınır aylıklarıyla ilgili biraz umut var. En düşük emekli aylığı 10 bin TL'den 12 bin -13 bin TL olur diye tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.