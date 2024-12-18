Emekli zam için asgari ücreti bekliyor! Refah payı ile birlikte müjde yolda

18 Aralık 2024 07:15 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 07:19

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarını sürdürürken, milyonlarca emekli de yeni maaşlarının ne olacağını merak ediyor. Çünkü asgari ücret artışı, emeklilerin de maaşlarına yansıyan önemli bir gösterge. Peki, asgari ücret emekli maaşlarını nasıl etkiliyor? İşte cevabı...

Milyonlarca çalışanın yanı sıra emekli vatandaşlar da gözünü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarını çevirmiş durumda. Nitekim asgari ücret​ zammı, emekli maaş zammına yansıyan en önemli göstergelerden biri.

ASGARİ ÜCRET EMEKLİ VATANDAŞI NASIL ETKİLİYOR?

Asgari ücret, çok sayıda sosyal yardım, ödenek ve çeşitli maliyetlerin hesaplanmasında kullanılan temel bir ölçüt. Bu nedenle asgari ücrete yapılan yüzde 35-40 bandındaki olası bir artış, emeklilerin maaşları için de önemli bir referans anlamı taşıyacak. Son beş yılda asgari ücret ile emekli maaşlarındaki yıllık artış oranlarının yakın seviyelerde olması da bu ilişkiyi kanıtlar nitelikte.

SON 5 YILDAKİ ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI ZAMLARI Son 5 yıldaki 3 zam oranı incelendiğinde; 2022'de asgari ücrete yüzde 100, emekli maaşına yüzde 78.60; 2023'te asgari ücrete yüzde 107, amekli maaşına yüzde 62.50 2024'te ise asgari ücrete yüzde 49, emekli maaşına yüzde 86.15 zam yapıldığını görüyoruz. Bu oranlar, asgari ücret ile emekli maaşlarındaki artışın birbirine paralel seyrettiğine işaret ediyor.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR ZAM ALACAK?

Emekli maaşlarında yılda iki kez yapılan artış, enflasyon​ oranları ve toplu sözleşme ile belirleniyor. 2024 yılının ilk 5 ayında enflasyon oranı yüzde 14.57 olarak açıklandı. Aralık ayı enflasyonu eklendiğinde, toplamda yüzde 15-17 arası bir artışın gerçekleşmesi bekleniyor. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak.

Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesaba katılarak yüzde 12-14'lük bir artış gündemde.

EMEKLİ REFAY PALI ALACAK MI?

Emekliler için bir diğer beklenti de refah payı artışı. Bu ek ödeme, enflasyon farkının yetersiz kaldığı durumlarda devreye girebiliyor. 2025 yılının ilk yarısında gerçekleşecek olan artışların ardından, yılın ikinci yarısında yeni bir zam yapılması ve refah payı eklenmesi gündeme gelebilir. Bu konuda karar, 2024 yılı Aralık ayı enflasyonunun 3 Ocak’ta açıklanmasından sonra netleşecek.