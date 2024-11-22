Emekli zammı için kritik gelişme: Asgari ücret etkisiyle SSK ve Bağ-Kur zamları için çok önemli ipucu

22 Kasım 2024 10:46 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 11:16

Milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü kulağı Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda olacak. Ocak ayında yapılacak enflasyon zammı, emekliler için refah payı hesaplamasında belirleyici bir rol oynarken, asgari ücret artışı bu dengeyi doğrudan etkiliyor. Bu yıl ilk kez emekli maaş artış oranları, asgari ücret artışını geride bıraktı. Peki, 2025’te asgari ücret ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? İşte asgari ücret ile emekli maaş zammı arasındaki kritik denge ve detaylar…

Daha yüksek emekli maaşı için en akıllı adımı açıkladı! SSK ve Bağkurlular dikkat: Prim öderken bu hata pahalıya mal olabilir

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Ocak ayında yapılacak zamlarla ilgili milyonlarca vatandaş merakla bekliyor. Emekliler için 6 aylık enflasyon​ oranları belirleyici olurken, asgari ücretliler yıl sonu enflasyon oranlarına göre hesaplamalar yapıyor. Memurlar ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkını hesaplarken, sosyal yardım alan kesimler de bu oranları yakından takip ediyor. 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım ücreti gibi sosyal ödenekler memur maaş artış oranına göre düzenleniyor.

ENFLASYON ORANLARI TAKİPTE

Ekim ayı itibarıyla açıklanan 4 aylık enflasyon oranı yüzde 12,06 olarak hesaplanmıştı. Kasım ve Aralık aylarının eklenmesiyle 6 aylık toplam enflasyon oranı ortaya çıkacak. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışlarını belirlerken, memurlar ve memur emeklileri için de enflasyon farkını gösterecek. Sosyal yardımlar da bu zam oranına paralel olarak artırılacak.

ASGARİ ÜCRET​ NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret belirlenirken enflasyon doğrudan etkili olmasa da yıl içindeki enflasyon oranları pazarlık masasında önemli bir veri olarak değerlendiriliyor. Geçmiş yıllarda yapılan zamlar genellikle enflasyon oranının üzerinde gerçekleşmiş durumda. Özellikle 2022 ve 2023 yıllarında yapılan ara zamlarla asgari ücrette yüzde 100'e varan artışlar dikkat çekti.

ASGARİ ÜCRETTEKİ DEĞİŞİMLER

DÖNEM BRÜT ÜCRET (TL) NET ÜCRET (TL) ARTIŞ ORANI

2019 Ocak 2.558,40 - 2.020,90 (Yüzde 26)

2020 Ocak 2.943 - 2.324,71 (Yüzde 15)

2021 Ocak 3.577,50 - 2.825,90 (Yüzde 22)

2022 Ocak 5.004 - 4.253,40 (Yüzde 40)

2022 Temmuz 6.471 5.500,35 (Yüzde 30)

2023 Ocak 10.008 - 8.506,80 (Yüzde 55)

2023 Temmuz 13.414,50 - 11.402,32 (Yüzde 34)

2024 Ocak 20.002,50 - 17.002,12 (Yüzde 49)

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ZAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Geçtiğimiz yıllarda asgari ücret artışları, emekli maaş artışlarının üzerinde seyretti. Ancak emeklilere yapılan refah payı eklemeleri bu farkı dengelemeye çalıştı. 2024 yılında ise asgari ücrette yüzde 49 artış yapılırken, emeklilere verilen toplam zam oranı yüzde 86,15’e ulaştı ve bu durum emekli maaşlarının asgari ücretten daha fazla artmasını sağladı.

SSK BAĞKUR EMEKLİ ARTIŞ ORANLARI

2020 % 6.5 - %5.75 (Yüzde12.63)

2021 % 8.37 - %8.45 (Yüzde17.53)

2022 %25.47 - % 42.35 (Yüzde 78.60)

2023 % 30 - % 25 Yüzde (62,5)

2024 % 49.25 - % 24.73 (Yüzde 86.15)

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

2025 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları Aralık ayında başlayacak. Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 44 civarında olması beklenirken, bu oran 6 aylık emekli maaş artışını yüzde 15-16 seviyelerinde tutacak. Asgari ücrette ise yüzde 35-40 oranında bir artış öngörülüyor. Emeklilere eklenecek refah payı ile bu oranların yüzde 20-25 seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ ZAMMI ARASINDAKİ İLİŞKİ

YILLAR ASGARİ ÜCRET (YILLIK) EMEKLİ (YILLIK)

2019 Yüzde 26 - Yüzde 15.71

2020 Yüzde - 15 Yüzde 12.63

2021 Yüzde 22 - Yüzde 17.53

2022 Yüzde 100 - Yüzde 78.60

2023 Yüzde 107 - Yüzde 62,5

2024 Yüzde 49 - Yüzde 86,15

Son yıllarda yapılan düzenlemeler, asgari ücret ve emekli maaşlarının enflasyonun üzerinde artışlar aldığını gösteriyor. Bu yıl da benzer bir düzenlemeyle refah payı eklemelerinin devam etmesi bekleniyor.