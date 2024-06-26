Emekliler dikkat! AYM kararını verdi: Artık bu işlerde çalışılmayacak

26 Haziran 2024 15:07 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 15:27

Evlat edindikleri 5 çocuğu köle gibi kullandılar! Korku evindeki tüm gerçekler gün yüzüne çıktı

Evlat edindikleri 5 çocuğu köle gibi kullandılar! Korku evindeki tüm gerçekler gün yüzüne çıktı

Anayasa Mahkemesi (AYM), devletten yardım alan bazı dernek ve vakıflarda emeklilerin çalışmasına izin veren kanun maddesini iptal etti.

Üstelik karar EYT'lileri de kapsıyor. Emekliler artık bu işlerde çalışamayacak.

Emeklilerin devlet desteği alan vakıf ve derneklerde çalışması Anayasa'ya aykırı bulundu.

AYM EMEKLİLER İÇİN KARAR VERDİ

AYM, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında son bir yıl içinde emekli olanları da ilgilendiren önemli bir karar aldı.

AYM, emekli olup belirli vakıf ve derneklerde çalışmaya devam edenlerin emekli aylığı kesilmeden çalışabilmesine izin veren düzenlemeyi iptal etti.

Bu karar, emeklilerin ya emekli aylıklarını kestirip çalışmaya devam etmelerini ya da işlerinden ayrılmalarını gerektirecek.

Bundan sonraki süreçte 5335 Sayılı Kanuna göre, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kurumları ve bütçeden yardım alan kuruluşlarda çalışamayacak.

ANAYASA'YA AYKIRI BULUNDU

2021 yılına kadar söz konusu istisnalar hariç emeklilerin kamuda çalışması tümüyle yasak kapsamına alınmıştı.

2021 yılında kabul edilen bir torba kanunla 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na “Ek Madde 20” eklendi.

Bu maddeyle Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfı’nda emekli aylığı kesilmeksizin çalışmaya izin verildiği açıklanmıştı.

Bu kurumlarda emekli olduktan sonra çalıştığı için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emeklilikleri iptal edilen ve geçmişe yönelik ödenen emekli aylıkları için borç çıkartılanlara da af uygulanmıştı.

Emeklilerin devlet desteği alan vakıf ve derneklerde çalışması Anayasa'ya aykırı bulundu.