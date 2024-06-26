Antalya tüyler ürperten olay! Karısını uykusunda bıçaklayarak katletti

26 Haziran 2024 14:54 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 15:02

Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Antika Ayer, Vezir A ile boşanmak için dava açtı. Adamın ısrarları sonucu Antika Ayer, eşiyle barışma kararı aldı. Barıştıktan sonra Vezir A. yanında uyuyan karısını uykusunda bıçaklayarak öldürdü.

İNTİHAR ETMEYE ÇALIŞTI

Vezir A, ardından banyoda kendini asmaya çalıştı. Sesleri duyan ve annelerini kanlar içinde gören çiftin çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri, eve girip banyonun kapısını açarak, kendini asan Vezir A'yı ipi boynundan çıkarıp indirdi. Antika Ayer'in hayatını kaybettiği belirlenirken, Vezir A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Vezir A. hakkında ‘eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. 30 yılı aşkın süredir evli olan Ayer çiftinin 7 müşterek çocuğu olduğu belirtilen iddianamede, Antika Ayer'in gece uyuduğu esnada eşi Vezir A. tarafından boğazı kesilerek öldürüldüğü tespit edildiği belirtildi. Vezir A. ifadesinde kıskançlık ve maddi anlaşmazlık yüzünden tartıştıkları eşi Antika Ayer'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğünü ileri sürdü.