Türkiye-Çekya maçı öncesi UEFA'dan gurur veren paylaşım! Nihat Kahveci golü...
A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçında bu akşam Çekya ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Milyonlar heyecanla maçı beklerken, UEFA EURO 2024 resmi hesabı Nihat Kahveci’nin 2008 yılında Türkiye'yi Çekya karşısında 3-2 öne geçiren unutulmaz son dakika golünü paylaştı.
EURO 2024'te F grubunda mücadele eden Türkiye, Çekya ile kozlarını paylaşacak.
Grup aşamasına 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında Portekiz'e karşı 3-0 mağlup olmuştu.
Milliler, Çekya karşısında kazanarak üst tura yükselmek istiyor.
TÜRKİYE EKRANA KİTLENECEK
Türkiye ile Çekya arasında 26 Haziran Çarşamba günü (bugün) oynanacak olan müsabaka, saat 22.00'de başlayacak.
Kritik müsabakada Romanyalı hakem Istvan Kovacs düdük çalacak. Müsabaka TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.
UNUTULMAZ GOL PAYLAŞILDI
Maç öncesi Türkiye'nin EURO 2008'de yaşadığı unutulmayan an akıllara geldi.
EURO 2024 resmi hesabı Nihat Kahveci’nin 2008 yılında attığı ve Türkiye'yi Çekya karşısında 3-2 öne geçiren son dakika golünü paylaştı.
TÜRKİYE AYAĞA KALKMIŞTI
En can alıcı maçlardan biri de şüphesiz 2-0'dan dönülen Çekya (Çek Cumhuriyeti) mücadelesiydi.
3-2'ye getiren golü Nihat Kahveci atmış ve tüm Türkiye ayağa kalkmıştı.
Nihat Kahveci'nin 89. dakikada attığı muhteşem gol hala futbolseverlerin hafızasında.
O yıl mucizelere imza milliler, yarı finalde Almanya'ya talihsiz elenmişti.