Türkiye EURO 2024 grup aşamasında ikinci olursa son 16 turunda Avusturya ile oynayacak

26 Haziran 2024 14:15 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 14:52

Türkiye Euro 2024'te üçüncü olarak son 16'ya çıkarsa İspanya veya İngiltere ile karşılaşacak

Türkiye Euro 2024'te üçüncü olarak son 16'ya çıkarsa İspanya veya İngiltere ile karşılaşacak

Türkiye Çekya'ya yenilirse en iyi üçüncü olarak son 16'ya kalmak için yarışacak

Türkiye Çekya'ya yenilirse en iyi üçüncü olarak son 16'ya kalmak için yarışacak

Almanya'nın 10 farklı şehrinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız bugün son maçına çıkacak.

İlk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen Türkiye, ikinci karşılaşmada ise Portekiz'e ise 3-0 kaybetti.

Gruptan son 16 turuna çıkma şansını son maça bırakan Türkiye bugün (26 Haziran) 22.00'da Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Ay-Yıldızlılar bu karşılaşmayı kazanırsa gruptan ikinci olarak çıkmayı garantileyecek.

A Milli Takım berabere kalırsa yine gruptan çıkacak ama kaçıncı olarak çıktığı Portekiz, Gürcistan maçının ardından belli olacak.

Gürcistan'ın yenildiği takdirde yine ikinci olarak son 16 turuna kalabilecek.

TÜRKİYE EURO 2024'TE İKİNCİ OLURSA KİMLE KARŞILAŞACAK?

A Milli Takımımız ikinci olarak grup aşamasından çıkarsa UEFA'nın açıkladığı bilgilere göre D Grubu'nun birincisi yani Avusturya ile karşılaşacak.

Bu ihtimalde Avusturya ile Türkiye 2 Temmuz tarihinde Almanya'nın Munich şehrinde karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın kazanını ise çeyrek finalde E Grubu'nun birincisi ile C veya D Grubu'nun üçüncüsü arasında oynanacak olan maçın galibi ile eşleşecek.