EURO 2024'te Türkiye'nin ikili averaj nedeniyle gruptan birinci çıkma şansı kalmadı
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024 grup aşamasında F Grubu'nda yer alan A Milli Takım bugün son maçına çıkacak. Futbolseverler Türkiye'nin birinci olma şansının olup olmadığını merak ediyor. İşte Türkiye'nin EURO 2024 grup aşaması birincilik ihtimalleri...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran tarihinde grup aşamaları ile başladı.
Türkiye'nin de F Grubu'nda mücadele ettiği karşılaşmalar bugün sona eriyor.
A Milli Takım ilk maçını Gürcistan ile 18 Haziran tarihinde oynamıştı.
Gürcistan'ı 3-1 yenen A Milli Takım ikinci maçta ise Portekiz ile karşılaştı.
22 Haziran tarihinde oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlılar 3-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını son maça bırakmıştı.
Çekya ile bugün (26 Haziran) tarihinde son maçına çıkacak olan A Milli Takım'ın gruptan birinci çıkma şansının olup olmadığı merak ediliyor.
TÜRKİYE'NİN EURO 2024 GRUPLARINDAN BİRİNCİ ÇIKMA İHTİMALİ VAR MI?
Türkiye'nin grup aşamasından birinci çıkma şansı Portekiz maçı nedeniyle kalmadı.
Bugün oynanacak olan karşılaşmalarda Türkiye'nin Çekya'yı yendiği ve Portekiz'in Gürcistan'a yenildiği ihtimalde bile Türkiye ikili averaj sistemi nedeniyle gruplardan birinci olarak çıkamıyor.
Türkiye grup aşamasından birinci çıksaydı Macaristan, Hırvatistan, Slovenya, Hollanda ve
Türkiye'nin grup aşamasından birinci çıkarsa diğer grupların üçüncüleri ile karşılaşacaktı.
Güncel tablolara göre Türkiye birinci olsaydı Macaristan, Slovenya veya Hollanda ile karşılaşacaktı.