EURO 2024'te Türkiye'nin ikili averaj nedeniyle gruptan birinci çıkma şansı kalmadı

26 Haziran 2024 11:33 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 11:49

Türkiye Euro 2024'te üçüncü olarak son 16'ya çıkarsa İspanya veya İngiltere ile karşılaşacak

Türkiye Euro 2024'te üçüncü olarak son 16'ya çıkarsa İspanya veya İngiltere ile karşılaşacak

Euro 2024 gruplarında Türkiye ikinci olursa son 16'da Avusturya ile karşılaşacak

Euro 2024 gruplarında Türkiye ikinci olursa son 16'da Avusturya ile karşılaşacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) 14 Haziran tarihinde grup aşamaları ile başladı.

Türkiye'nin de F Grubu'nda mücadele ettiği karşılaşmalar bugün sona eriyor.

A Milli Takım ilk maçını Gürcistan ile 18 Haziran tarihinde oynamıştı.

Gürcistan'ı 3-1 yenen A Milli Takım ikinci maçta ise Portekiz ile karşılaştı.

22 Haziran tarihinde oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlılar 3-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını son maça bırakmıştı.

Çekya ile bugün (26 Haziran) tarihinde son maçına çıkacak olan A Milli Takım'ın gruptan birinci çıkma şansının olup olmadığı merak ediliyor.

TÜRKİYE'NİN EURO 2024 GRUPLARINDAN BİRİNCİ ÇIKMA İHTİMALİ VAR MI?

Türkiye'nin grup aşamasından birinci çıkma şansı Portekiz maçı nedeniyle kalmadı.

Bugün oynanacak olan karşılaşmalarda Türkiye'nin Çekya'yı yendiği ve Portekiz'in Gürcistan'a yenildiği ihtimalde bile Türkiye ikili averaj sistemi nedeniyle gruplardan birinci olarak çıkamıyor.

Türkiye grup aşamasından birinci çıksaydı Macaristan, Hırvatistan, Slovenya, Hollanda ve

Türkiye'nin grup aşamasından birinci çıkarsa diğer grupların üçüncüleri ile karşılaşacaktı.

Güncel tablolara göre Türkiye birinci olsaydı Macaristan, Slovenya veya Hollanda ile karşılaşacaktı.