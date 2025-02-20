Az primle emekli olabilirsiniz! İsa Karakaş açıkladı: İşte 900 günle maaş almanın yolları

Emekliler için az primle emekli olmak mümkün. Şartlar ve kolay sigortalılık yöntemlerini SGK Başuzmanı İsa Karakaş anlattı. En az primle kimler emekli olabilir, sorusuna cevap veren uzman kolay sigortalılık yolunu açıkladı.

Sosyal güvenlikte kolay yoldan emeklilik tüyosu geldi. Az primle emekli olmak için yapmanız gerekenleri İsa Karakaş açıkladı. İşte 900 günle emekliliğin şartları.

AZ PRİMLE HIZLA EMEKLİ OLMANIN YOLU

İsa Karakaş2ın açıklamaları şöyle;

"Az primi olanlar dikkat. Az primle nasıl emekli olabiliriz, bunu anlatacağım. 900 gün primle dul ve eğitim maaşı almak mümkün. Yine 1800 gün primle gün primle malul maaşı almak mümkün ve yine 3600 gün primle emeklilik mümkün ancak bunların şartları var.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İLE HIZLA EMEKLİ OLUN

Sosyal güvenlikte ilk defa sigortalı olduğunuz tarih son derece önemli. Bu nedenle öncelikle şunu söyleyelim çocuklarınız varsa 18 yaşını doldurmuşlarsa bir an önce yasal olarak e-devletten 4B isteğe bağlı sigortalılıklarını yapın. Sigortalılık başlangıcı şimdiden başlasın. Sigortalılık başlangıcı o kadar önemli ki bu başlangıç eskiye doğru gitmediği zaman birçok haklardan mahrum kalıyorsunuz.

Örneğin engelli emekliği yani vergi indirimiyle engelli emekliliğinde sigortalık süresi şartı vardı. 15 yılla

26 yıl arası sigorta giriş tarihinin eskiye gitmesi gerekiyordu. Sigortalı işe giriş tarihi eski olanlar sigortalık süresi de eski olduğu için donmuş olduğu için diğer de şartlar olduğu için vergi indirimi yasası çıkmadan önce hepsi gittiler ve emekli oldular. Ancak sigortalı işe girişi daha sonra olan ve

sigortalık süresi dolmamış olanlar bu hakkı kaybettiler. Bu gibi durumların çocuklarınızda, yakınlarında olmasını istemiyorsanız bir an önce yasal olarak e-devlete girip isteğe bağlı sigorta başlatın. 3 gün veya 5 gün ne kadar paranız yetiyorsa.

900 GÜNLE DUL AYLIĞI BAĞLANABİLİR

SSK'lı kişinin vefatı halinde, eşine dul aylığı bağlanması için; 5 yıl sigortalılık süresi ve 900 gün prim ödeme şartları aranır. Arkadaşınızın eşi aranan şartları sağladığından; eşinden dul aylığı bağlatabilir. Burada yine SGK diyor ki ölen kişinin sigorta başlangıcı 5 yıl öncesine dayanıyorsa girişi ve dolayısıyla SSK'lı olarak 900 gün primi varsa ben dul maaşı bağlarım.

Yine diyor ki malulen emekli olmak istiyorsan 1800 primle senin malulen emekli ederim. Eğer malul isen ben seni malul kabul edersem ama sigorta girişin bugünden geriye dönük en az 10 yıl olması gerekiyor.

Yani hep karşımıza sigortalık süresi çıkıyor. Yine sadece 3600 gün primi olanlar için de eğer ki sigorta girişiniz yani ilk sigortanız 8 Eylül 99 ve öncesi ise SSK'lı iseniz yani Şimdiki ismiyle 4A'LI sigortalı iseniz sadece 3600 gün prim ve Yaş koşulunu Yerine getirdiğiniz zaman kadınlar 58 erkekler 60 3600 gün

primle emekli olabiliyorsunuz.

AZ PRİMLE EMEKLİLİK MÜMKÜN MÜ?

Demek ki en az primle emeklilik mümkün. Yine baktığımız zaman mesela 9 Eylül 99 ve 30 Nisan 2008 arası bir girişiniz varsa yani emeklilikte kademe kapsamında iseniz bu durumda SGK diyor ki sigortalık süreniz 25 yıl geriye doğru gidiyorsa ve 4500 gün priminiz varsa az primle emekli olmanız mümkün diyor.

Elbette ki buralarda yaş şartı var. Az primle emeklilik olduğu zaman kişi yaşıyorsa ve emekli maaşı

alacaksa SGK yaş şartı istiyor ancak malulen emeklilikte herhangi bir yaş şartı yok. Ölüm halinde kişi zaten ölmüştür. Sigortalı işe girişi SSK'lılarda 5 yıl geriye gidiyorsa 900 gün primle emekli olabiliyor yine sigorta girişi 1 Mayıs 2008 ve sonrasında olanlar için ise artık SGK 4600 gün prim 5400 gün prime kadar çıkarıyor."

Sıkça Sorulan Sorular Prim günü az olan emekli olabilir mi? Sigortalı çalışanlar, emekli olabilmek için, sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve yaş sınırına ilişkin bazı şartları sağlamak zorundadırlar. Bu şartlardan diğer ikisini tamamlamış ancak prim günlerinde eksiklik olan sigortalılar, eksik prim günlerini geriye dönük borçlanma ile tamamlayarak emekli olabilirler.