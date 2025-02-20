Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

İslam Memiş'ten 'Altın çok pahalı' diyenlere müjde! Daha ucuz ve daha çok kazandıran yatırım aracını açıkladı

Yatırımcıların yeni gözdesi belli oldu. Altın fiyatına kıyasla daha çok kazandıran bu enstrüman için finans analisti İslam Memiş'ten onay çıktı. Altına kıyasla elde edilen kar oranını da hesaplayan İslam Memiş, yatırımcılara sabırlı olmaları gerektiğini, sabredenlerin ciddi şekilde kar edeceklerini açıkladı. İşte altını tahtından eden o yatırım aracı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 10:05

Hızla yükselen altın yatırımcısına kazandırırken altın yatırımına yeni başlayacaklar içinse pahalı bulunuyor. Altını pahalı bulan yatırımcı için İslam Memiş, müjdeyi verdi. Gümüşün altından daha çok kazandırdığını rakamlarla açıklayan uzman, "Gümüş altını tahtından eden altından fazla kazandıran değerli bir emtia oldu" ifadelerini kullandı.

ELİNDE NAKİT PARASI OLANLAR DİKKAT

TGRT Haber TV'ye konuşan İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Şu an itibariyle gümüşün ons fiyatı 3.88 dolar gümüşün gram fiyatı 38 lira 30 kuruş seviyesinde. Gram altın 3509 3520 seviyesinde. Gram altın ve ons altın tarafında da şu anda 2935 dolar seviyesi var. Bunu neden anlattım. Şimdi Ocak tarihinde bir yatırımcı elinde 10.000 lira parası var gitti bundan
gram altın aldı ve gram altının bugün 3.500 liraya bozdurduğunu düşünelim. Eline geçen para 10.475 lira. Gram altın değil de gümüş alsaydı 10.000 lirasıyla şu anda 11.648 lira eline geçiyordu. Aradaki farka baktığınız zaman da son 1,5 aylık süreç içinde yine gümüş altını tahtından eden altından fazla kazandıran değerli bir emtia oldu.

GÜMÜŞ İLE YÜKSEK ORANDA KAR FIRSATI

Bunu rakamlar söylüyor. Ben söylemiyorum. Bu ne demek oluyor? 90 gram gümüş verdiğiniz zaman 1
gram altın alıyorsunuz veya 1 gram altın verdiğiniz zaman da 90 gram gümüş alıyorsunuz. Biz rasyo da bu yıl kişisel öngürü 72 seviyesine kadar bir geri çekilme. 1 gram altınını bu yıl yerine koyduğun zaman da 72 gram gümüş vereceksiniz aradaki değerde kalan farkta kar olarak karşımıza çıkacak.

GÜMÜŞ TARAFINDA KAZANÇ VE KAR VAR

Dolayısıyla altın fiyatları 3.500 lira olduğu bu yılla alakalı öngörümüz 4500 lira aralığında bir gram altını beklemeye devam ediyorum. Fiyatlar çok yükseldi altın alamıyoruz, altın birikimi yapamıyoruz diyen vatandaşlarımıza yine gümüşü işaret ediyoruz. Gümüş tarafında yine kazanç var getiri var ama gümüşün en önemli özelliği uzun vadeli bir yatırım aracı ve yatırımcısına altın gibi altından zaman zaman daha fazla kazan değerli bir emtia olduğunu özellikle anımsatmak isterim.

YATIRIMCININ SABRI OLACAK

Gümüşün burada diğer enstrümanlara kıyasla özelliği şöyle; altına kıyasla borsaya kıyasla gümüş yatırımcısı gümüş yatırımı yapacaksa yanında da sabrı olacak. Gümüş sabır isteyen bir yatırım aracı. Yani alacaksın unutacaksın. Yoksa her gün ekrana baktı düştü yükseldi zaten bu düşüncede olan kişiler finansal okur yazar olmadığı için hep böyle değer artışlarıyla veya değer kayıplarıyla vakit geçirir ama gümüş yatırımcısı o psikolojisini güzel yönlendiren yatırımcı olmalı.

UZUN VADELİ YATIRIMCI OLUN

Bir yıl boyunca nakide ihtiyacı yok mesela kenara koyar fiyata değil miktara odaklanır. Örnek verelim bundan 5 yıl önce gümüşün gram fiyatı 2,5 lira seviyesindeydi. Bugün 37 lirayı konuşuyoruz. Gümüşün ons fiyatı 12 dolardı bugün 33 doları konuşuyoruz yani burada bakış açısı ile alakalı insanların biraz daha farkındalığının oluşması lazım. O yüzden riskli dediğimiz zaman kısa vadeli bir oyuncuysanız evet riskli ama kısa vadeli oyuncular için döviz de risklidir altın da risklidir, borsa da risklidir, kripto paralar da risklidir, her şey risklidir. Kısa vadede riskli olmayan hiçbir şey yoktur ama
yatırımcılara şunu tavsiye ediyoruz. Uzun vadeli bir yatırımcı olun. Kısa vadeli işlemlerden uzak durun. O yüzden gümüş uzun vadeli yatırımcıları sever ve uzun vadeli yatırımcılara kazandırır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altında kar satışları başladı! Gram altını satmalı mı, tutmalı mı? İslam Memiş'ten 'harekete geç' açıklaması
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altında rekor serisi sürüyor! İşte 20 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Sıkça Sorulan Sorular

Yatırım için altın mı gümüş mü?
Eğer daha istikrarlı ve uzun vadeli bir getiri arıyorsan, altın güvenli bir tercih olabilir. Çünkü tarih boyunca altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülmüş ve değerini korumuştur. Ancak eğer daha yüksek risk ve potansiyel getiri arıyorsan, gümüş bu anlamda daha cazip olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Neden gümüş almalıyız?
Gümüş yatırımı, servetin gerçek değerini belirlemek konusunda yatırımcıların yanında yer alır. Enflasyon karşısında koruma için gümüş yatırımcıya yardımcı olur. Akılda bulundurulması gereken konu ise gümüşün altına göre enflasyon karşısında daha zayıf bir konumda yer aldığıdır.
ETİKETLER
#Gram Altın Fiyatı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.