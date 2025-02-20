İslam Memiş'ten 'Altın çok pahalı' diyenlere müjde! Daha ucuz ve daha çok kazandıran yatırım aracını açıkladı

Yatırımcıların yeni gözdesi belli oldu. Altın fiyatına kıyasla daha çok kazandıran bu enstrüman için finans analisti İslam Memiş'ten onay çıktı. Altına kıyasla elde edilen kar oranını da hesaplayan İslam Memiş, yatırımcılara sabırlı olmaları gerektiğini, sabredenlerin ciddi şekilde kar edeceklerini açıkladı. İşte altını tahtından eden o yatırım aracı.

Hızla yükselen altın yatırımcısına kazandırırken altın yatırımına yeni başlayacaklar içinse pahalı bulunuyor. Altını pahalı bulan yatırımcı için İslam Memiş, müjdeyi verdi. Gümüşün altından daha çok kazandırdığını rakamlarla açıklayan uzman, "Gümüş altını tahtından eden altından fazla kazandıran değerli bir emtia oldu" ifadelerini kullandı.

ELİNDE NAKİT PARASI OLANLAR DİKKAT

TGRT Haber TV'ye konuşan İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Şu an itibariyle gümüşün ons fiyatı 3.88 dolar gümüşün gram fiyatı 38 lira 30 kuruş seviyesinde. Gram altın 3509 3520 seviyesinde. Gram altın ve ons altın tarafında da şu anda 2935 dolar seviyesi var. Bunu neden anlattım. Şimdi Ocak tarihinde bir yatırımcı elinde 10.000 lira parası var gitti bundan

gram altın aldı ve gram altının bugün 3.500 liraya bozdurduğunu düşünelim. Eline geçen para 10.475 lira. Gram altın değil de gümüş alsaydı 10.000 lirasıyla şu anda 11.648 lira eline geçiyordu. Aradaki farka baktığınız zaman da son 1,5 aylık süreç içinde yine gümüş altını tahtından eden altından fazla kazandıran değerli bir emtia oldu.

GÜMÜŞ İLE YÜKSEK ORANDA KAR FIRSATI

Bunu rakamlar söylüyor. Ben söylemiyorum. Bu ne demek oluyor? 90 gram gümüş verdiğiniz zaman 1

gram altın alıyorsunuz veya 1 gram altın verdiğiniz zaman da 90 gram gümüş alıyorsunuz. Biz rasyo da bu yıl kişisel öngürü 72 seviyesine kadar bir geri çekilme. 1 gram altınını bu yıl yerine koyduğun zaman da 72 gram gümüş vereceksiniz aradaki değerde kalan farkta kar olarak karşımıza çıkacak.

GÜMÜŞ TARAFINDA KAZANÇ VE KAR VAR

Dolayısıyla altın fiyatları 3.500 lira olduğu bu yılla alakalı öngörümüz 4500 lira aralığında bir gram altını beklemeye devam ediyorum. Fiyatlar çok yükseldi altın alamıyoruz, altın birikimi yapamıyoruz diyen vatandaşlarımıza yine gümüşü işaret ediyoruz. Gümüş tarafında yine kazanç var getiri var ama gümüşün en önemli özelliği uzun vadeli bir yatırım aracı ve yatırımcısına altın gibi altından zaman zaman daha fazla kazan değerli bir emtia olduğunu özellikle anımsatmak isterim.

YATIRIMCININ SABRI OLACAK

Gümüşün burada diğer enstrümanlara kıyasla özelliği şöyle; altına kıyasla borsaya kıyasla gümüş yatırımcısı gümüş yatırımı yapacaksa yanında da sabrı olacak. Gümüş sabır isteyen bir yatırım aracı. Yani alacaksın unutacaksın. Yoksa her gün ekrana baktı düştü yükseldi zaten bu düşüncede olan kişiler finansal okur yazar olmadığı için hep böyle değer artışlarıyla veya değer kayıplarıyla vakit geçirir ama gümüş yatırımcısı o psikolojisini güzel yönlendiren yatırımcı olmalı.

UZUN VADELİ YATIRIMCI OLUN

Bir yıl boyunca nakide ihtiyacı yok mesela kenara koyar fiyata değil miktara odaklanır. Örnek verelim bundan 5 yıl önce gümüşün gram fiyatı 2,5 lira seviyesindeydi. Bugün 37 lirayı konuşuyoruz. Gümüşün ons fiyatı 12 dolardı bugün 33 doları konuşuyoruz yani burada bakış açısı ile alakalı insanların biraz daha farkındalığının oluşması lazım. O yüzden riskli dediğimiz zaman kısa vadeli bir oyuncuysanız evet riskli ama kısa vadeli oyuncular için döviz de risklidir altın da risklidir, borsa da risklidir, kripto paralar da risklidir, her şey risklidir. Kısa vadede riskli olmayan hiçbir şey yoktur ama

yatırımcılara şunu tavsiye ediyoruz. Uzun vadeli bir yatırımcı olun. Kısa vadeli işlemlerden uzak durun. O yüzden gümüş uzun vadeli yatırımcıları sever ve uzun vadeli yatırımcılara kazandırır."

Sıkça Sorulan Sorular Yatırım için altın mı gümüş mü? Eğer daha istikrarlı ve uzun vadeli bir getiri arıyorsan, altın güvenli bir tercih olabilir. Çünkü tarih boyunca altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülmüş ve değerini korumuştur. Ancak eğer daha yüksek risk ve potansiyel getiri arıyorsan, gümüş bu anlamda daha cazip olabilir.