Emekliler dikkat! Bu şartları sağlayanlar vergi ödemiyor: 5 yıl geriye dönük ödemelerinizi alabilirsiniz

Ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiren vergi dönemi 1 Mart itibarıyla başladı. Emlak vergisi ve kira gelir beyannamesiyle ilgili detaylar netleşirken, bazı vatandaşlar için istisna ve muafiyetler de devreye giriyor. Öte yandan, belirli koşullarda geriye dönük vergi ödemesi almak da mümkün. Peki, kimler vergiden muaf tutuluyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

Mart ayının gelişiyle birlikte vergi dönemi de resmen başladı. Konut sahipleri ve kira geliri elde edenler için kritik bir süreç başlarken, hem beyanname verme hem de taksit ödeme yükümlülükleri devreye giriyor. Emlak vergisinin ilk taksiti için son ödeme tarihi 31 Mayıs olarak belirlenirken, kira geliri beyannamesinin ise en geç 2 Nisan’a kadar verilmesi gerekiyor. Ancak bazı durumlarda, özellikle emekliler için, vergi muafiyeti uygulanabiliyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Sabah’tan Faruk Erdem’in aktardığı bilgiye göre, tek konutu olan emekliler, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinden muaf tutuluyor. Ancak bu muafiyetten yararlanabilmek için bazı şartların sağlanması gerekiyor. İşte o şartlar...



Tek konut sahibi olmak: Muafiyet, yalnızca 200 metrekareden küçük tek bir konutu olan emekliler için geçerli.

Çalışmamak: Muafiyet için emeklinin herhangi bir işte çalışmıyor olması gerekiyor.

Kira geliri elde etmemek: Eğer emekli kişi kira geliri elde ediyorsa, bu muafiyetten faydalanamıyor. 2024 yılı için belirlenen kira geliri muafiyet sınırı 33 bin TL olarak açıklanmış durumda. Bu sınırı aşanlar beyanname vermek zorunda.

Başka bir evde kirada oturmak: Eğer emekli kişi kendi evini kiraya verip, başka bir evde kiracı olarak oturuyorsa yine muafiyetten yararlanabiliyor.

Ek taşınmazlara sahip olmamak: Yazlık, yayla evi gibi ek taşınmazlara sahip olanlar, bu taşınmazlar için vergi ödemekle yükümlü.

YENİ EMEKLİLER DİKKAT!

Geçtiğimiz yıl emekli olanlar, bu yıl vergi muafiyetinden yararlanabilecek. Ancak 2025 yılında emekli olacak kişiler, muafiyet hakkını 2026 yılından itibaren kullanabilecek. Bu nedenle, "Emekli oldum" diyerek vergi ödemekten kaçınanlar cezai işlemle karşılaşabilir.



GERİYE DÖNÜK VERGİ İADESİ MÜMKÜN MÜ?

Eğer emekliler, muafiyet şartlarını taşıdığı halde geçmiş yıllarda emlak vergisi ödemişse, belediyeye başvurarak son 5 yıl için geriye dönük vergi iadesi alabiliyor. Bunun için konutun bulunduğu belediyeye bir dilekçe ile başvurarak ödenen "yersiz vergilerin" iadesini talep etmek gerekiyor.