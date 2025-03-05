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 | İrem Çınar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kimler kira gelir vergisi ödemek zorunda? Uzman isim 33 bin lira detayına dikkat çekti

Kira gelir beyannamesi, iş yeri veya evini kiraya veren milyonlarca vergi mükellefini ilgilendiriyor. 33 bin TL'den fazla mesken kirası elde eden mülk sahipleri için süreç 1 Mart itibariyle başladı. Peki, kira gelir beyannamesi nasıl hesaplanır ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na ne kadar ödeme yapılır? Uzman isim merak edilen tüm soruları cevapladı.

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KAYNAK:
A Haber
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 14:05

Evini veya iş yerini kiraya verenler ve belirli bir tutarın üzerinde kira geliri elde edenler için kira gelir beyanı vermek zorunlu hale geldi. 2025 yılı Mart ayında başlaması beklenen bu süreç, kira gelir beyannamesi vermesi gereken kişilerin dikkatle takip etmesi gereken bir konu haline geldi.
Ahaber'e konuşan Mali Müşavir İsmet Çetinkaya bu sürecin nasıl işleyeceği ve kira gelirinin nasıl hesaplanacağına dair ayrıntıları açıkladı.

KİRA GELİRİ BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

2024 yılı kira gelirini elde edenler, 2025 yılında kira gelir beyannamesi vermekle yükümlü. Beyanname verme süreci 1 Mart'ta başladı ve 2 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlanması gerekiyor. Beyanname verildikten sonra, ilk taksit ödemesi 2 Nisan’a kadar yapılmalı. İkinci taksit ise 31 Temmuz 2025 tarihine kadar ödenmelidir.

KİRA BEYANNAMESİ VERMEK ZORUNLU OLANLAR KİMLER?

Her yıl mart ayında kira geliri elde edenler için beyanname verme zorunluluğu bulunmaktadır. Yani, 2024 yılında kira geliri elde edenler, 2025 yılının mart ayında gelir vergisi mükellefleri ile birlikte gayrimenkul sermaye iradı beyannamesi vermek zorundadır. Ancak, her kira gelirini beyan etme zorunluluğu yoktur.

İsmet Çetinkaya'nın açıklamalarına göre, meskenlerde eğer yıllık kira geliri 33 bin liranın altında ise, beyannamede bulunma zorunluluğu bulunmaz. İş yerlerinde ise bu tutar 240 bin lira olarak belirlenmiştir. Eğer iş yerinizin kira geliri bu tutarı aşarsa, beyanname vermek gereklidir.

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NASIL HESAPLANIR?

Kira gelirini beyan ederken dikkate alınması gereken bazı unsurlar bulunur. Bu unsurlar, istisna tutarları, gider seçenekleri ve vergi matrahıdır. İşte bir örnek hesaplama:

Farz edelim ki, 2024 yılında bir kişi iki farklı kira geliri elde etti:

Ocak - Haziran dönemi: Aylık 15 bin TL kira, toplam 90 bin TL
Temmuz - Aralık dönemi: Aylık 20 bin TL kira, toplam 120 bin TL
Toplamda 210 bin TL kira geliri elde edilmiştir. Ancak, 33 bin TL'lik istisna tutarı düşülerek, kalan net gelir hesaplanır. 210 bin TL’den 33 bin TL düşüldüğünde, 177 bin TL net hasılat kalır.

VERGİLENDİRMEDE İKİ YÖNTEMDEN BİRİNİ SEÇEBİLİRSİNİZ

Kira gelirinin vergilendirilmesinde gider seçenekleri bulunur. Kişi, gerçek gider ya da götürü gider yöntemlerinden birini seçebilir. Gerçek gider yönteminde, yıl içinde yapılan harcamalar (örneğin kombi değişimi gibi) gider olarak düşülebilir. Ancak, bu tür harcamalarla uğraşmak istemeyenler için götürü gider yöntemi de mevcut. Götürü gider yöntemi, kira gelirinin %15’i kadar bir gider hakkı tanır.

VERGİ HESAPLAMASI NASIL OLUR?

Gerçek gider yönteminin yerine götürü gider yöntemini tercih edersek, 177 bin TL'nin %15’i, yani 26 bin 550 TL, gider olarak düşülür. Kalan vergiye tabi matrah ise 150 bin 450 TL olur. Bu tutarın üzerine, ortalama %15’lik vergi oranı uygulanır ve ödenecek vergi miktarı 22 bin 567 TL olarak hesaplanır. Sonuç olarak, 2024 yılında 210 bin TL kira geliri elde eden bir kişi, götürü gider yöntemini seçerse, ödeyeceği vergi tutarı 22 bin 567 TL olacaktır.

Kira gelir beyanname süreci 2025'te başlamakta olup, kira geliri elde edenler 2 Nisan 2025’e kadar beyanname vermekle yükümlüdür. Beyanname verirken, kira gelirinin netleştirilmesinde istihna tutarları ve gider seçenekleri gibi faktörler dikkate alınmalıdır.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kira geliri beyannamesi Nasıl Verilir?
Öncelikle, www.gib.gov.tr adresine gidin ve e-İşlemler menüsünden hazır beyan sistemine erişim sağlayın. Burada sizin için önceden hazırlanan kira geliri beyannamesine tıklamanız gerekecek. Beyannameyi doldurmak için bu seçeneği seçmelisiniz ve ardından beyannamenizi onaylayarak göndermelisiniz.
ETİKETLER
#kiracı
#kira geliri
#kiracılar
#ev sahipleri
#Kira Geliri Vergisi
#Ev Sahipliği
#Ekonomi
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