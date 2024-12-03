03 Aralık 2024 10:35 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 10:42

Emekli vatandaşlar dünyanın dört bir yanındaki misafirperver topluluklarda uygun fiyatlılık, yaşam kalitesi ve bağlantı fırsatlarının en iyi kombinasyonunu sunan ülkelerde gezmek veya oraya taşınmak isteyebiliyor. Emeklilerle ilgili yapılan yeni araştırmada bu faktörler öne çıkıyor. Emekliler için en iyi 25 ülke belli oldu, Türkiye detayı dikkat çekti.

Binlerce emekli vatandaş zamanını iyi değerlendirmek amacıyla tatil veya tur için birçok ülke araştırabiliyor. Sağlık​, mali durum, refah​ ve yaşam kalitesi açısından öne çıkan ülkeler emekliler için cazip hale geliyor. Nadir de olsa emekliler başka ülkelerde yaşamanın imkanlarını arıyor.

EMEKLİLERLE İLGİLİ YENİ ARAŞTIRMA

Natixis Küresel Emeklilik​ Endeksi (GRI), emeklilerle ilgili yeni bir araştırma yaptı. Başta insanların güvenliği detayının önde olduğu araştırmada emekliler için alternatif 25 ülke belli oldu. Sağlık, emeklilikte mali durum, maddi refah ve yaşam kalitesi yapılan araştırmada dikkat edilmesi gereken 4 faktör oldu.

Genel puanlamanın yapıldığı listede hükümetin sağlık harcamalarından enflasyona, hava kalitesinden mutluluk seviyelerine kadar uzanan 18 performans göstergesi baz alındı.

EMEKLİLER İÇİN EN İYİ ÜLKELER

Emekliler için 2025'in en iyi 25 ülkesi sıralanırken listede Türkiye’nin yer almaması şaşırttı. Turizm ve tarih açısından zengin olan Türkiye her yıl turistlerin ilk tercih ettiği ülkeler arasında yer alıyordu. Ancak değerlendirilen 4 ana faktör sıralamayı doğrudan etkiledi. İşte emekliler için 2025'in en iyi 25 ülkesi…

İsviçre %82 Norveç %81 İzlanda %81 İrlanda %80 Hollanda %79 Lüksemburg %78 Avustralya %78 Almanya %77 Danimarka %77 Yeni Zelanda %77

Slovenya %74 Avusturya %74 Kanada %74 İngiltere %74 Belçika %73 Çek Cumhuriyeti %73 İsveç %72 Finlandiya %72 İsrail %72 Güney Kore %71