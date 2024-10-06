Emekliler için katsayı formülü masada! İsa Karakaş'tan emeklilik başvurusunda maaş hak kaybına karşı yapılması gerekeni anlattı

06 Ekim 2024 12:51 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 13:18

Bu yıl emekli olanların 2025 yılında emekli olacak olanlara göre yaklaşık yüzde 30 daha fazla maaş alacağı gündemdeki yerini koruyor. Emekli adaylarının gözü 2024-2025 yılı maaş farkına ilişkin yapılacak düzenlemeye çevrildi. Hak kaybının önlenmesi için çalışmalarda sona gelindiği ifade ediliyor. Emekli maaş farkına ilişkin masadaki en güçlü formül de ortaya çıktı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı.

Bu yıl ile 2025 yılında emeklilik başvurusu yapacakların arasında maaş farkı olacağı söyleniyor. Emekli adaylarının katsayı farkından olumsuz yönde etkilenmemeleri için nasıl bir formül izlenmesi gerektiğini SGK Başuzmanı İsa Karakaş, açıkladı. Karakaş, bu farkın ilk defa bu yıl ortaya çıkmadığını belirterek geçmiş yıllarda da buna benzer farklar olduğunu aktardı. Ancak 2024 yılındaki bu farkın olağanüstü bir fark olduğunun altını çizdi.

EMEKLİLİKTE MAAŞ FARKI

2024 ile 2025 yılında emeklilik başvurusu yapacakların arasında oluşan maaş farkı enflasyon oranına göre değişecek. Çünkü önümüzde

daha 3 aylık enflasyon verisi belli olmadı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili masada formülü açıkladı. Açıklamaları şöyle;

"2024 yılında emeklilik dilekçesini verenlerin 2025 yılında verenlere göre en az bir yüzde 30'luk fark olduğu aşikar hale geldi. Bunda büyüme oranları ve enflasyon beklentisi de önemli çünkü orta vadeli programda da bundan bahsedildi. Öngörülen rakamlar gerçekleştiği zaman daha net bir şekilde göreceğiz.

Bu noktada bir düzenleme yapılması muhtemel. Tabii bunun da Meclisten geçmesi gerekiyor. Düzenleme kesinlikle gerekiyor çünkü çok

fahiş bir fark var ve dolayısıyla yapılacak olan düzenlemede de çok geç kalındı. Orta vadeli plandaki enflasyon hedefleri zaten belliydi. Büyüme rakamları hedefleri belliydi. Çok geç kalındı.

Zaten ekim ayındayız. Dolayısıyla 2 - 3 aylık bir zaman kaldı. Yine de bir an önce yapılması özellikle kamuda çalışan işçilerimiz için son derece önemli. Kamudaki işçiler emekli olmak istemiyor. Şu andaki maaşları daha yüksek olduğu için beklemeyi tercih ediyor. Dolayısıyla çok yönlü bir sorun yine karşımızda.

SGK ZARAR EDECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu açısından 2024 yılında emekli olunması demek sosyal güvenlik kurumunun çift zararı demek. Bir yandan yüzde

37.75 orandaki her bir sigortalı için alınan primden mahrum kalması, diğer yandan fazladan emeklilik maaşı ödemesi anlamına geliyor.

Düzenlemelerle ilgili çalışmalara zaten Sosyal Güvenlik Kurumu başkanlığında başlandı. Kamuoyunda çok sayıda formülden bahsediliyor ancak burada sadece tek bir formül var. 2024 yılında emekli olmayı düşünen bir vatandaşımız yüzde 30'a aşkın farkın tamamının kapanmaması halinde elbette ki emekli olacak. Dolayısıyla burada özellikle hükümet kanadının vatandaşımızı ikna edici ve tüm farkın kapanacağına yönelik açıklamalarda bulunması gerekiyor ki vatandaşlarımız panik halinde sistemden ayrılmasın.

Peki ne gibi düzenlemeler olacak? 2024 yılında emekli olacak olanlar için emeklilik maaşı bağlanmasında alınan verilerin 2025 yılında ve sonrasında emekli olacak olanlar için de aynı verilerin esas alınması şeklinde bir formül yapılmalı. Bütün farkın kapanacağı yönünde hem vatandaşlarımızın hem sigortalılarımızın ikna edilmesi gerek. Bu formül vatandaşların sistemde kalmalarını sağlayacaktır. Bu da aslında sosyal güvenlik kurumunun yükünü öteleyecek.

Sosyal güvenlik kurumunun yükünü hafifletecek tek bir formül vardır. Bu sigortalıların sistemde kalması ve yeni kişilerin girmesi. Bunlar olduğu takdirde sosyal güvenlik kurumunun yükü hafifler ancak maalesef sosyal güvenlik kurumu bu düzenlemelerle ilgili çok geç kaldığı

için ve insanların çalıştıkça, ne kadar çok prim ödedikçe daha fazla maaş almalarını sağlayan esas değişiklik yapılmadığı için çalışanlar sistemde kalmamakta ve bir an önce sistemi terk etmekte. Orta vadeli planda da öngörülen çalıştıkça sistemde kalmayı öngören sistemin bir an önce girmesi gerekiyor.

2025'TE EMEKLİLİK BAŞVURUSU YAPANLAR HAK KAYBI YAŞAR MI?

2025 yılında emekli olacak olan vatandaşlarımız hükümet farkın tamamını kapatacak şekilde bir düzenleme yapmadığı takdirde 2024 yılında emekli olanlara göre hak kaybına uğrayacaktır.

MEMUR EMEKLİLERİ MAAŞ FARKINDAN ETKİLENECEK Mİ?

Memur emeklilerini kesinlikle etkileyen bir düzenleme değil. Yani memur emeklileri hiçbir şekilde hak kaybına uğramayacak. Çünkü memur emeklilerinin maaş hesaplama esasları emekli sandığına göre yapılmaktadır. Bu noktada SGK ve Bağkururlar için söz konusu bir hak kaybı var.

Emeklilerin mağdur olmamaları daha doğrusu katsayı farkından etkilenmemeleri adına 2024 yılında başvurularını gerçekleştirmeleri önemli ancak ifade edildiği gibi bununla ilgili bir düzenleme yapılarak o aradaki katsayı farkının tamamlanması da elzem. Bununla ilgili yapılacak çalışma için gözler hükümete çevrilmiş durumda.