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 | İrem Çınar

Emekliler için üç maaş hakkı! Çalışan emeklilerin maaşı kesilecek mi? Uzman isim tek tek açıkladı

Son günlerde, "çalışan emeklilerin maaşları kesilecek" yönündeki iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili belirsizlik devam ederken, çalışan emeklilerin maaşlarında herhangi bir kesinti olup olmayacağı merak konusu oldu. Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, tüm merak edilenleri cevapladı. İşte detaylar...

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Emekliler için üç maaş hakkı! Çalışan emeklilerin maaşı kesilecek mi? Uzman isim tek tek açıkladı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 10:39

Son zamanlarda, çalışan emeklilerin maaşlarının kesileceğine dair çeşitli iddialar ortaya atılmış olsa da, bu bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre, mevcut yasalar çerçevesinde çalışan emeklilerin maaşlarını kaybetmelerine yönelik herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla, emekli olup çalışmaya devam eden vatandaşların maaşları kesilmeyecektir.

KADINLAR VE DUL MAAŞI ALANLAR İÇİN 3 MAAŞ HAKKI

Emekli maaşı alan kadınlar ve eşinden dolayı dul maaşı alan bireyler için önemli bir avantaj söz konusudur. Bu kişiler, üç farklı gelir kaynağından faydalanabilirler: emekli maaşı, eşinden ölüm maaşı (dul maaşı) ve çalıştıkları işten elde ettikleri maaş. Böylece, gelirlerini artırarak daha rahat bir yaşam sürdürebilirler.

EMEKLİLER ÇALIŞABİLİR Mİ?

Mevcut yasalar çerçevesinde emeklilerin çalışmasına herhangi bir engel bulunmamaktadır. Emekli olanlar, ister hizmet akdine bağlı olarak bir işyerinde çalışabilir, ister kendi işlerini yürütebilir, isterse de kamu sektöründe görev alabilirler. Ancak, emekli olduktan sonra memuriyet görevine başlayan bireylerin emekli maaşları kesilir. Memuriyet sona erdiğinde ise maaşları yeniden bağlanır.

ÇALIŞAN EMEKLİLERİN PRİM DURUMU

Emekli olup çalışmaya devam eden bireylerden, hizmet akdiyle bir işyerinde çalışanlara Sosyal Destek Primi (SGDP) uygulanmaktadır. Bu prim, işveren tarafından ödenir ve emekli maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmaz. Ancak, Bağ-Kur kapsamında kendi işini yürüten emekliler bu primi ödemezler.

EMEKLİ AYLIKLARI KESİLECEK Mİ?

Şu an için çalışan emeklilerin maaşlarının kesilmesine yönelik herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Emekli olan kişiler, hem maaşlarını hem de çalıştıkları işten elde ettikleri geliri almayı sürdürebileceklerdir. Ancak, 2008 yılı sonrasında sigortalı olan bireylerin gelecekte çalışmaya devam etmeleri durumunda maaş kesintileri söz konusu olabilir.

YENİ EMEKLİLİK ŞARTLARI

2008 yılından sonra sigortalı olan bireyler için emeklilik şartları şu şekildedir:

En az 7.200 gün (20 yıl) prim ödemesi gerekmektedir. Erkekler için emeklilik yaşı 61, kadınlar için ise 58 olarak belirlenmiştir. Bu şartları yerine getiren kişilerin 2028 itibarıyla emekli olmaya hak kazanması öngörülmektedir.

ÜÇ MAAŞ HAKKI NASIL KULLANILIR?

Eşi vefat eden kadın veya erkek bireyler, ölüm maaşı (dul maaşı) alabilirler. Kendi emekli maaşlarını almaya devam ederken, aynı zamanda ölüm maaşı da alabilirler. Eğer bir işyerinde çalışıyorlarsa, üçüncü bir gelir kaynağı olarak çalışma ücretlerinden de faydalanabilirler. Ancak, eşinden aldığı ölüm maaşı oranı, yüzde 75'ten yüzde 50'ye düşebilir.

ÇİFT MAAŞ ALMA DURUMU

Bir kadın, hem kendi emekli maaşını hem de vefat eden eşinden dul maaşı alabilir. Ayrıca, bir işyerinde çalışıyorsa, hem dul maaşı hem de çalıştığı işyerinden aldığı maaş ile gelir elde etmeye devam edebilir.

KIZ ÇOCUKLARININ MAAŞ DURUMU

Eğer bir kız çocuğu çalışmıyorsa, vefat eden anne veya babasından ölüm maaşı alabilir. Ancak, çalışmaya başladığında SSK veya Bağ-Kur’dan bağlanan maaşı kesilir. Buna karşın, Emekli Sandığı'ndan bağlanan aylık, SSK veya Bağ-Kur kapsamında çalışsa bile kesilmez. Ancak, memuriyet görevine başlarsa maaşı kesilir.
Sonuç olarak, çalışan emeklilerin maaşlarının kesileceği yönündeki iddialar doğru değildir. Emekliler, çalışarak hem maaşlarını hem de ek gelirlerini almaya devam edebilirler. Ayrıca, dul maaşı ve emekli maaşı birlikte alınabildiğinden, bazı emekliler üç farklı gelir kaynağından faydalanabilirler. Ancak, 2008 sonrası sigortalı olan bireylerin ileride çalışmaya devam etmeleri durumunda maaşlarında kesinti olabileceği unutulmamalıdır.

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Sıkça Sorulan Sorular

Bir insan 3 maaş alabilir mi?
Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağ-Kur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan kadın, Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Yani üç maaşa da hak kazanıyor.
ETİKETLER
#emekli maaşları
#emekli maaş
#Yetim Aylığı
#Dul Ve Yetimler
#Dul Aylığı
#Birden Fazla Emekli Maaşı
#Emekli Haberleri
#Ekonomi
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