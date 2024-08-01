Emekliler üçü bir arada ödeme alacak! Ağustos'ta maaş farkı, promosyon, ek ikramiye yatacak

01 Ağustos 2024 09:52 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 10:02

Emekli banka promosyonlarına zam müjdesi! 2024 bankaların ödeyeceği en yüksek rakam belli oldu

Emekli banka promosyonlarına zam müjdesi! 2024 bankaların ödeyeceği en yüksek rakam belli oldu

Emeklinin yüzü gülmeye devam ediyor. Emeklilerin yaşam kalitelerini artıracak fırsatlar hayata geçmeyi sürdürüyor. Ağustos ayında emekliler sevince boğulacak. Tüm emeklilere Ağustos’ta 3’lü müjde var. Maaş farkı promosyon ve ek ikramiye hesaplara yatacak. Emekliler ağustos ayında bankalardan ve devletten yeni ödemelerini alacak

AĞUSTOS'TA 3'LÜ ÖDEME HESAPLARA GEÇECEK

Yıllarca çalışma hayatında dirsek çürütmüş olan emekliler hayatlarının geri kalanında hesap yapmadan yaşamak istiyor. Ekonomik sıkıntılar ve enflasyon emeklilerin yaşamını zorlaştırıyor.

Maaş yetmediği için çalışmak zorunda kalan emekliler için hükümet harekete geçti. 2024 yılı emekliler yılı ilan edilerek emekliler için sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede imkan sağlandı.

Son olarak AK Parti Grup Başkanı Güler, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltileceğini duyurdu. Aylığı 12 bin 500 lira altında kalan 3 milyon 703 bin 788 emekli düzenlemeden etkilendi.

Müjdeler bu fırsatlarla sınırlı kalmadı. Ağustos’ta emekli vatandaşlar 3’lü ödeme alacak. Hesaplara maaş farkı, promosyon ve ek ikramiye yatacak.

Maaş farkı, promosyon ve ek ikramiye emekli tahsis numarası son hanesine göre SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin hesaplarına geçecek.

Ağustos ayında yatacak ödemeler şöyle:

MAAŞ FARKI YATACAK

En düşük emekli maaşına yapılan zam yasalaştı. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi yetişmediği için Temmuz'da zamsız olarak maaş aldı.

Temmuz ayında 10.000 TL alan emeklilere 2.500 TL’lik fark ödemesi ağustosta yatacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi bu ödemeye ağustos ayının ilk haftasında kavuşacak.

EK İKRAMİYE ÖDENECEK

SSK Bağ-Kur memur emeklisi için bankalar harekete geçti. Emekli maaşınızı taşıdığınız banka faizsiz kredi ve faizsiz taksitli nakit avansı olarak ek ikramiye verecek.

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI YENİLENDİ

En düşük emekli maaşının yanında emekli promosyon ücretleri de yükseldi.

SSK Bağ-kur ve memur emeklisi için verilen promosyonlar 20 bin TL'ye kadar çıktı.

En geç 30 Ağustos’a kadar başvuruları yapan emekliler ödemelerini alabilecek.