Emekliler ve memurlar ne kadar zam alacak? ENAG Başkanı Veysel Ulusoy net oran vererek açıkladı

26 Aralık 2024 10:09 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 10:20

Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücretin açıklanmasının ardından memur ve emekli maaş zamları gündemin en önemli konuları arasında yer alıyor. Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) kurucusu Prof.Dr. Veysel Ulusoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla memur, emekli ve işçi için yeni yılda yapılacak zam oranını açıkladı.

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler yılın son enflasyon rakamına çevrildi

Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücretin belli olmasının ardından gözler yılın son enflasyon rakamına çevrildi

Memur ve memur emeklilerinin Ocak 2025 maaş zamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00’da açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verisine çevrildi. Bu veri, son 6 aylık enflasyon farkını ortaya koyarak memurlar ve emekliler için uygulanacak zam oranlarını belirleyecek.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 3 OCAK'TA NETLEŞECEK

Geçtiğimiz Temmuz ayında, toplu sözleşme kapsamında memur maaşlarına yüzde 10 oranında zam yapılmıştı. Ocak ayında ise yüzde 6 oranında bir artış öngörülüyor. Ancak, enflasyon farkının yüzde 6’lık bu artışı aşması durumunda ek bir zam yapılacak. Aralık ayı enflasyon oranı, 2024’ün ikinci yarısındaki enflasyon farkını netleştirerek maaşlara yapılacak toplam artış oranını şekillendirecek. TÜİK’in verileri açıkladığı gün, memur ve emekli maaşlarına uygulanacak kesin zam oranı da netleşmiş olacak. Diğer yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak duyurması, memur ve emekliler arasında zam beklentisini ve endişeleri artırmış durumda.

ENAG KURUCUSU ZAM ORANINI AÇIKLADI

Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Memur, işçi ve emekliye de yüzde 10-15 verecekler" ifadelerini kullanarak dikkat çekti.

2024 yılının 11 aylık enflasyonu yüzde 42,91 olarak belirlenmiş durumda. Ekonomistler, açıklanacak Aralık ayı verisiyle birlikte yıllık enflasyonun yüzde 45 civarında kesinleşeceğini öngörüyor. Bu verilerin ardından ekonomi yönetimi, memur ve emeklilere yapılacak zam oranını kesinleştirmek üzere çalışmalara başlayacak.