SSK, Bağkur ve memur emekli maaşını tek tek hesapladı! Refah payı için kritik ipucu: İşte emekli maaş artış oranları

23 Aralık 2024 15:39 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 16:02

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli maaşı zammına çevrilmiş durumda. SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin maaş artış oranları yakın zamanda açıklanacakken, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Yüksel, yaptığı hesaplama ile emekli zammının refah payı ile birlikte kaç olacağını duyurdu.

Memur ve emekliye büyük zam sinyali! Kritik veri geldi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni zam tablosu

Memur ve emekliye büyük zam sinyali! Kritik veri geldi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni zam tablosu

Yeni yıla yaklaşırken milyonlarca emekli​, Ocak ayında açıklanacak maaş zamlarını merakla bekliyor. Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 12.500 TL olarak sabitlenmesinin ardından gözler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Ocak'ta açıklayacağı 6 aylık enflasyon​ rakamlarına çevrildi. Bu rakamların ardından belirlenecek zam​ oranlarıyla ilgili çeşitli tahminler öne sürülüyor.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMINDA ANAHTAR TARİH 3 OCAK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, piyasalarda yüzde 46 oranında enflasyon beklendiğini ve bu doğrultuda emekli maaşlarına yüzde 17,05 oranında zam yapılabileceğini ifade etti.

Doç. Dr. Yüksel, İHA’ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılı için emeklilere yapılacak düzenlemelerin anahtar tarihi 3 Ocak’tır. O gün, TÜİK​ tarafından Aralık ayı enflasyon verileri açıklanacak ve bu doğrultuda emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netleşecektir. Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini yüzde 44 olarak belirlendi, ancak piyasada yüzde 46’lık bir beklenti hakim. Bu iki tahmin ışığında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 15,45 ila yüzde 17,05 arasında bir zam oranı bekliyoruz. Memur emeklileri içinse bu oran yüzde 11,25 ila yüzde 12,80 arasında değişebilir."

EMEKLİYE 8 PUANLIK REFAH PAYI EKLENMESİ GÜNDEMDE

Doç. Dr. Yüksel, bu zam oranlarına ek olarak refah payı artışı ihtimaline de dikkat çekerek, "AK Parti çevrelerinden gelen bilgilere göre, maaşlara yüzde 8’lik bir refah payı eklenmesi gündemde yer alıyor. Ayrıca en düşük emekli maaşının Ocak ayında 15 bin TL’ye yükseltilmesi beklentiler arasında. Emekli maaşları konuşulurken kök maaş​ ve taban maaş ayrımını yapmak önemli. Örneğin, bir emeklinin 8 bin TL kök maaşı varsa, bu tutar taban maaş düzenlemesiyle 12.500 TL’ye tamamlanıyor. Ocak ayında bu tabanın 15 bin TL’ye çıkartılması, emeklilerin gelir seviyesini önemli ölçüde artıracaktır" ifadelerini kullandı. Milyonlarca emekli, 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verilerinin ardından yapılacak resmi açıklamaları büyük bir merakla bekliyor.