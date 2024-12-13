Emekliler zam talebini açıkladı! TÜFE artı seyyanen zam çıkışı: Bu rakam şart oldu!

13 Aralık 2024 09:49 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 11:29

Emeklilerin geçim mücadelesine dikkat çeken Tüm Emekliler Derneği Başkanı ve Türkiye Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü Satılmış Çalışkan, "2025 zammında TÜFE'ye ek olarak seyyanen 10 bin TL artış şart olmuştur. Ancak bu bile emeklileri rahatlatmaya yetmez" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret ile emekli maaşı için çarpıcı karşılaştırma! 2024'te dengeler değişti! Yeni yılda fark kapanır mı?

Asgari ücret ile emekli maaşı için çarpıcı karşılaştırma! 2024'te dengeler değişti! Yeni yılda fark kapanır mı?

Tüm Emekliler Derneği (TÜM EMEK DER) Genel Başkanı ve Türkiye Emekliler Platformu Dönem Sözcüsü Satılmış Çalışkan, 2025 yılı emeklilik zamlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çalışkan, Türkiye İstatistik Kurumu​ (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin emeklilerin gerçek enflasyon oranını yansıtmadığını belirtti. "Bizim emeklinin TÜFE’si ile açıklanan TÜFE​ birbirini tutmuyor. TÜFE zamları, emeklinin maaşlarını eritmiştir ve eritmeye devam ediyor. Bu sebeple TÜFE’ye ilişkin açılan davaya da müdahil olduk" diyen Çalışkan, emeklilerin ekonomik sıkıntılarının giderek derinleştiğine vurgu yaptı.

"EMEKLİNİN ALIM GÜCÜ SIFIRA YAKLAŞTI"

Çalışkan, emeklilerin alım gücünün çok düştüğünü belirterek, "Bugün emeklimiz daha maaşını almadan çarşıya, pazara gelen zamlarla ne yapacağını bilemez hale geliyor. İğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Emeklinin pazara çıkacak durumu bile kalmadı" şeklinde konuştu.

TABAN MAAŞ ASGARİ ÜCRET OLMALI

Emekliler için daha adil bir maaş düzenlemesi yapılması gerektiğini savunan Çalışkan, taleplerini şu sözlerle dile getirdi: "Biz emekliler olarak, taban maaşın asgari ücret seviyesine yükseltilmesini ve hizmet-pirime dayalı bir intibak yasasının çıkartılmasını istiyoruz. Ayrıca, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarının TÜFE’ye bağlı olmaktan çıkarılarak gösterge ve katsayı sistemine geçilmesini talep ediyoruz. Bugün emekli maaşlarını bu hale getiren sistem, TÜFE’ye dayalı zam uygulamasıdır."

"EMEKLİ HAKKINI İSTİYOR"

Çalışkan, emeklilerin bu ülkenin kalkınmasında büyük emek verdiğini hatırlatarak, "Emekliler lütuf değil, primlerini peşin ödedikleri haklarını talep etmektedir. Ancak, zam yapılacağı zaman ülkenin ekonomik durumu bahane ediliyor. Peki, bu durumda emeklinin suçu ne? Taban maaşımızın asgari ücret olarak belirlenmesini ve buna göre diğer maaşların güncellenmesini istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

SENDİKALAŞMA VE PAZARLIK HAKKI TALEBİ

Emeklilerin sendikalaşma hakkı olması gerektiğini ifade eden Çalışkan, "Biz emeklilere de sendikalaşma hakkı tanınmasını istiyoruz. Taleplerimizi masada sunmak ve zam pazarlığı yapabilmek istiyoruz. Emekliler, bir TÜFE zammına mahkûm edilerek yoksulluğa itiliyor ve her geçen dönem maaşları biraz daha eriyor." dedi.

"SEYYANEN ZAM ŞART OLDU"

2025 yılı için zam taleplerini açıklayan Çalışkan, "2025 yılı zammında emekliye TÜFE artı seyyanen 10 bin TL zam yapılması şart olmuştur. Ancak bu bile emeklileri hayata döndürmeye yetmez" diyerek emeklilerin acil çözüm bekleyen sorunlarına dikkat çekti.