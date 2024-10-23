Emeklilere ekim ayının son sürprizi: Promosyon kampanyaları 24 bin TL oldu! İşte en yüksek emekli ödemesi yapan bankalar

23 Ekim 2024 10:14 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 10:15

Ekim ayı emekli promosyon kampanyaları yüzleri güldürdü. Emekliye promosyon yarışı kızışırken özel bankalar ödemeleri yükseltti. En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu. Emekliler bankalardaki avantajları karşılaştırırken SGK emekli maaşını taşıyana yüksek oranda ödeme yapılacak. İşte ekim ayı emekli promosyon kampanyası tutarları.

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Bankaların emekli promosyon kampanyaları ekim ayında da sürüyor. Emekli promosyon kampanyalarında yarış kızıştı. Ekim ayının sonlarına doğru birçok banka peş peşe promosyon rakamlarını yeniledi. Emekli ödemelerinde önemli artışlar görülürken dört maaş dilimine göre belirlenen kampanyalarda ödemeler 24 bin lirayı buldu. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanacak.

BANKALARDAN EMEKLİ PROMOSYON YARIŞI

Bankalar​ emekli müşterilerini kaybetmemek için promosyonlar ile yarışa girdi. Yıl sonuna yaklaşılırken, bankalar emeklileri ikna etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Bankaların emekli promosyon tutarları milyonlarca emekli için harcamalarına büyük destek oluyor.

25 BİN TL PROMOSYON VEREN BANKALAR

En yüksek emekli promosyon ödemesini yapan bankalar belli oldu. 15 banka maaşa göre emekli promosyon ödemelerini güncelledi. İşte güncellenmiş tutarlar.

GARANTİ BANKASI EMEKLİ KAMPANYASI

Garanti BBVA emekli promosyon 2024 maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL olarak belirlenmiştir.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ KAMPANYASI

Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi verilecek.

HALKBANK EMEKLİ KAMPANYASI

SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

ING BANK EMEKLİ KAMPANYASI

Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, 20.000 TL'ye varan nakit promosyon.

DENİZBANK EMEKLİ KAMPANYASI

Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emekliler 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilir.

FİBABANKA EMEKLİ KAMPANYASI

Fibabank promosyon ödemeleri maaş tutarına göre aşağıdaki gibidir:

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL,

10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL,

15.000 - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL.

İŞ BANKASI EMEKLİ KAMPANYASI

Maaş Aralığı Promosyon Tutarı

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL

QNB FİNANSBANK EMEKLİ KAMPANYASI

15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan kampanyadan yararlanabilirsiniz.

TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ KAMPANYASI

Türkiye Finans emekli vatandaşlara 14.500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor.

VAKIFBANK EMEKLİ KAMPANYASI

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

1 aylık emekli maaşı​ tutarı;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

AKBANK EMEKLİ KAMPANYASI

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL' ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül fırsatı.

YAPI KREDİ EMEKLİ KAMPANYASI

Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.

ŞEKERBANK EMEKLİ KAMPANYASI

Şekerbank maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı sunuyor.

ALBARAKA TÜRK EMEKLİ KAMPANYASI

Albaraka Türk'ten emekli promosyonlarında 20.000 TL'ye varan ödül.

Maaş Getiren 6.500 TL 10.400 TL 13.000 TL 15.600 TL

Maaş Getiren + 2 Otomatik Ödeme Talimatı Veren 7.900 TL 11.800 TL 14.400 TL 17.000 TL

Referans Olan Bir Müşteri –> 500 TL Toplam –> 3.000 TL

Toplam (En Fazla) 10.900 TL 14.800 TL 17.400 TL 20.000 TL

TEB EMEKLİ KAMPANYASI

TEB'den emeklilere özel 18.000 TL'ye varan promosyon!

Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt eden vatandaşlar toplamda 18.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ek 6.000 TL'ye varan nakit ödül) kazanıyor.