Emeklilere müjde! Aylık 2 bin TL nakit desteği: Başvurular başlıyor

10 Aralık 2024 17:00 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 17:06

Sivas Belediyesi, şehir merkezindeki ihtiyaç sahibi emeklilere aylık 2 bin TL nakit desteği verileceğini duyurdu. Program kapsamında, emekli maaşı 12.500 TL'nin altında olan vatandaşlara bir nebze de olsa katkı sağlanacak. Peki başvuru ne zaman, başvurular nasıl ve nereden yapılacak? İşte detaylar...

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Sivas​ Belediyesi, sosyal yardım projelerine bir yenisini daha ekleyerek, şehir merkezinde yaşayan ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik yeni bir nakit destek​ programını duyurdu. Program kapsamında, emekli​ maaşı 12.500 TL'nin altında olan vatandaşlara aylık 2.000 TL destek sağlanacak.

BAŞVURULAR ONLINE YAPILACAK

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, yaptığı açıklamada, başvuruların 11 Aralık 2024 Çarşamba günü başlayacağını ve 16 Aralık 2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Belediyenin resmi internet sitesi üzerinden yapılabileceğini belirtti. Başkan Uzun, "Dar gelirli emeklilerimize verdiğimiz sözü tutuyoruz. Belediyemizin sosyal destek bölümünden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Başvuruların ardından değerlendirme sürecimiz başlayacak ve hak sahiplerine destekler Ocak ayının ortasında teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

DESTEKLER GÜLKART İLE SAĞLANACAK

Desteklerin "Gülkart" adı verilen özel bir kart üzerinden yapılacağını belirten Uzun, "Gülkartlarımız Ocak ayının ortasında vatandaşlarımıza teslim edilecek. Bu kartlarla hem nakit çekim yapılabilecek hem de şehrimizdeki yerel esnaflardan alışveriş yapılabilecek" dedi.

KRİTERLER NETLEŞTİ

Başkan Uzun, başvuru kriterlerine ilişkin, "En önemli kriterlerden biri, emekli maaşının 12.500 TL’yi aşmaması. Başvuruların ardından gerekli değerlendirmeleri yapacağız ve 20 Ocak 2025 itibariyle destekleri kartlara yatırmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.