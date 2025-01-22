Emeklilere ve öğrencilere müjde! Yüzde 20 indirim: Yarından itibaren geçerli olacak

22 Ocak 2025 17:18 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 17:34

Selçuk Belediyesi’nden emekli ve öğrencilere nefes aldıracak müjdeli haber geldi. İlçede yaşayan tüm emekli ve öğrencilere geçim kolaylığı sağlamak için yüzde 20 indirim uygulanacak.

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Selçuk Belediyesi, geçim sıkıntısı çeken emekli ve öğrencilere destek olmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in duyurduğu bu kararla, ilçedeki belediye işletmelerinde öğrencilere ve emeklilere yüzde 20 indirim uygulanması karara bağlandı. Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edilen bu düzenleme, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

ÖĞRENCİLERE FERAHLI KAFE’DE YÜZDE 20 İNDİRİM

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte Selçuk Belediyesi, öğrencilere sosyal hayatlarında katkı sağlamak adına Ferahlı Kafe’de yüzde 20 indirim uygulayacağını açıkladı. Bu kampanya sayesinde öğrenciler, tatil sürecinde uygun fiyatlarla vakit geçirme ve keyifli anlar yaşama imkânı bulacaklar.

EMEKLİLERE CARPOUZA CAFE’DE ÖZEL DESTEK

Emekliler için ise Carpouza Cafe’de alkollü içecekler hariç tüm ürünlerde yüzde 20 indirim yapılacak. Bu uygulamayla emeklilerin alım gücüne destek olunması ve sosyalleşme imkânlarının artırılması hedefleniyor.

BAŞKAN SENGEL’DEN SOSYAL BELEDİYECİLİK VURGUSU

Kampanyayı duyuran Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiğini belirtti. Sengel, öğrencilere ve emeklilere yönelik bu desteklerin, ilçe halkının yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir adım olduğunu ifade etti.

"Yarıyıl tatili gelmişken öğrencilerimiz için küçük bir jest yapalım dedik ve Ferahlı Kafe’de tatil boyunca yüzde 20 indirim kararı aldık. Ayrıca, Carpouza Cafe’de emekli vatandaşlarımız için de aynı oranla bir indirim uygulaması başlattık. Dilerim ki öğrencilerimiz keyifli bir tatil geçirir, emeklilerimiz de bu indirimle yeni sosyalleşme alanları bulur" ifadelerini kullandı.