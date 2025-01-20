Öğrenci ve 65 yaş üstüne kötü haber: İndirimli ulaşım kaldırıldı! Özel Halk Otobüsleri, SGK borcunun faturasını vatandaşa kesti

20 Ocak 2025 16:38 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 18:00

SGK'ya en borçlu ikinci belediye de Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsleri'ne gerekli kaynağı aktaramadı. Ankara'da Özel Halk Otobüsleri faturayı vatandaşa kesti. 1 Şubat tarihinden itibaren abonman, indirimli ve ücretsiz kartlar geçerli olmayacak. Ücretsiz, öğrenci abonman ya da indirimli tarife kullanan yolcular karardan etkilenecek.

SGK'ya en borçlu ikinci belediye olan Ankara​ Büyükşehir Belediyesi 8,7 milyar liralık borcunun faturası resmen vatandaşa kesildi. SGK ve vergi borçlarının tahsil edilmesi amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gelirlerinde yapılan kesintileri gerekçe göstererek Özel Halk Otobüsleri 1 Şubat tarihinden itibaren ücretsiz​, indirimli ve öğrenci abonman kart sahiplerini otobüslere alamayacaklarını duyurdu.

İNDİRİMLİ VE ÜCRETSİZ KARTLAR TARİHE KARIŞIYOR

Borçlarını kapatma noktasında adım atmayan ve taksitlendirme başvurusu yapmayan Ankara Büyükşehir Belediyesinin şu anda 8,4 milyar lira SGK borcu var.

SGK HACZİNİ BAHANE ETTİLER

SGK ve vergi borçlarının tahsil edilmesi amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gelirlerinde yapılan kesintiler nedeniyle, özel halk otobüsleri harekete geçti. Artık Başkent'te yalnızca tam bilet ödeyen yolculara hizmet verilecek.