Emeklileri rahat ettirecek formül! Yaşlı bakım sigortası için yeni model

Türkiye’de sayısı 9,1 milyonu aşan yaşlı bireylerin bakım ihtiyaçlarını güvence altına alacak “Uzun Süreli Bakım Sigortası” devreye alınıyor. BES'e benzer bir modelin öne çıktığı bu sistemde, devlet de mali katkı sağlayarak destek sunacak. Yaşlılık döneminde oluşacak bakım giderleri, kişinin tercihine göre evde ya da bakımevinde sigorta kapsamında karşılanacak.

Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nüfus son beş yılda yüzde 20,7 artarak 9,1 milyonu aşarken, yaşlı bakım hizmetlerinde sorun yaşanmaması için yeni bir sigorta modeli devreye giriyor. ‘Uzun Süreli Bakım Sigortası’ sistemi kapsamında, bireyler kendileri veya aile üyeleri için sigorta yaptırabilecek, devlet de bu sisteme katkı sağlayacak.

BAKAN YARDIMCISI DUYURDU

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) benzer bir modelin öne çıktığı düzenlemede, yaşlılık döneminde evde veya bakımevinde oluşacak masraflar sigorta kapsamında karşılanacak. TBMM’de konuya ilişkin bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, sistemin kısa sürede hayata geçirileceğini belirtti.

ALMANYA 1993'TEN BERİ UYGULUYOR

Türkiye’nin yaşlı nüfus oranının toplam nüfusun %10’unu aşması, bu sigortayı zorunlu hale getiriyor. Almanya ve Japonya gibi ülkelerde benzeri uygulamalar yıllardır yürürlükte olsa da, artan bakım giderleri tüm dünyada büyük bir mesele haline gelmiş durumda. Almanya’da 1993 yılında yüzde 0,5 prim ödenmesi şartıyla hayata geçirilen çalışma, güncel prim oranı yüzde 3,5’e çıkarılmış durumda. Buna rağmen Almanya, yaşlı bakım giderlerini karşılamakta güçlük çekiyor.

Uzmanlar, Türkiye’de de yaşlı bakım sigortasının vakit kaybetmeden devreye alınması gerektiğini vurguluyor.