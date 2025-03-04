Emekli bayram ikramiyesi için zam sinyali! 3 formül masada

Emekli vatandaşlar bayram ikramiyesi konusunda zam beklentisi içinde. Bu konuda Ankara'dan olumlu yönde sinyaller gelmeye başladı. Sızan bilgilere göre hükümet 3 farklı formül üzerinde hazırlık yapıyor! İşte detaylar...
Ramazan ayına girişmesiyle birlikte milyonlarca emekli gözünü bayram ikramiyesi haberlerine dikti. İlk merak edilen konu elbette Ramazan Bayramı öncesi ödenecek ikramiyenin ne kadar olacağı. Bu konuda Ankara'dan birbiri ardına zam sinyali gelmeye başladı. Peki bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Takvim gazetesinin haberine göre 3'er bin lira olarak belirlenen mart ayı sonunda hesaplara yatacak ramazan bayramı ikramiyesi ve haziran ayındaki kurban bayramı ikramiyesinin artırılması yönünde formüller masada. İki bayram ikramiyesinin 10 bin TL'ye kadar yükseltilmesi söz konusu. Buna göre ekonomi yönetimi 3 farklı hesaplamayı tartışıyor: İşte o 3 formül:
Hükümet kaynaklarından alınan bilgilere göre, önümüzdeki iki hafta içinde konuyla ilgili yasal düzenlemenin tamamlaması bekleniyor.
Öte yandan bu yıl içinde emeklilik hakkı kazananlar da bayram ikramiyesinden ve dolayısıyla yapılacak zamdan faydalanabilecek. Şubat ayı sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alacak. Mayıs sonuna kadar başvuranlar ise yalnızca Kurban Bayramı için ödeme alacak.