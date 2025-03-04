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 | Suat Vilgen

Emekli bayram ikramiyesi için zam sinyali! 3 formül masada

Emekli vatandaşlar bayram ikramiyesi konusunda zam beklentisi içinde. Bu konuda Ankara'dan olumlu yönde sinyaller gelmeye başladı. Sızan bilgilere göre hükümet 3 farklı formül üzerinde hazırlık yapıyor! İşte detaylar...

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KAYNAK:
Takvim
|
GİRİŞ:
04.03.2025
saat ikonu 08:56
|
GÜNCELLEME:
04.03.2025
saat ikonu 09:18

Ramazan ayına girişmesiyle birlikte milyonlarca emekli gözünü bayram ikramiyesi haberlerine dikti. İlk merak edilen konu elbette Ramazan Bayramı öncesi ödenecek ikramiyenin ne kadar olacağı. Bu konuda Ankara'dan birbiri ardına zam sinyali gelmeye başladı. Peki bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLUR?

Takvim gazetesinin haberine göre 3'er bin lira olarak belirlenen mart ayı sonunda hesaplara yatacak ramazan bayramı ikramiyesi ve haziran ayındaki kurban bayramı ikramiyesinin artırılması yönünde formüller masada. İki bayram ikramiyesinin 10 bin TL'ye kadar yükseltilmesi söz konusu. Buna göre ekonomi yönetimi 3 farklı hesaplamayı tartışıyor: İşte o 3 formül:

  • Enflasyon Oranında Artış: Ocak ayındaki 6 aylık enflasyon oranına göre bir artış yapılabilir. Yüzde 15,75'lik bir zam durumunda ikramiye 3 bin 472 TL'ye yükselebilir. Yuvarlama ile 3 bin 500 TL olması beklenebilir.
  • Yıllık Enflasyon Oranında Artış: 2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Bu oranda bir zam durumunda ikramiye 4 bin 331 TL'ye çıkacak. Yuvarlama ile 4 bin 500 TL olarak belirlenebilir.
  • Seyyanen Artış: Geçen yıl olduğu gibi yüzde 50'lik bir zam yapılarak ikramiye 4 bin 500 TL'ye yükseltilebilir. Hatta 5 bin TL seviyesine çıkarılarak toplam ödeme 10 bin TL'ye ulaşabilir.

ZAM NE ZAMANA BELLİ OLUR

Hükümet kaynaklarından alınan bilgilere göre, önümüzdeki iki hafta içinde konuyla ilgili yasal düzenlemenin tamamlaması bekleniyor.
Öte yandan bu yıl içinde emeklilik hakkı kazananlar da bayram ikramiyesinden ve dolayısıyla yapılacak zamdan faydalanabilecek. Şubat ayı sonuna kadar emeklilik başvurusu yapanlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alacak. Mayıs sonuna kadar başvuranlar ise yalnızca Kurban Bayramı için ödeme alacak.

Sıkça Sorulan Sorular

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
En düşü emekli maaşı, Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmişti.
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ETİKETLER
#kurban bayramı
#ramazan bayramı
#bayram ikramiyesi
#Ikramiye Zammı Senaryoları
#Ekonomi
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