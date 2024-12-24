Emeklileri sevindirecek haber geldi! Milyonlarca emekliye yılbaşı ikramiyesi sürprizi

24 Aralık 2024 13:21 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 13:23

Yeni yıla az bir zaman kala emeklilere 3 belediyeden sevindirici haber geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Şehitkamil Belediyesi binlerce emekliye yılbaşı öncesi ikramiye vereceklerini açıkladı. Bu ikramiyeden yararlanmak isteyen emeklilerin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. İşte yılbaşı ikramiyesinden yararlanmak isteyen emeklilerin yapması gerekenler...

2025 yılına sayılı günler kala emeklilere yönelik önemli bir destek haberi geldi. Bursa​ Büyükşehir Belediyesi, Adana​ Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep​ Şehitkamil Belediyesi, yılbaşı öncesi emeklilere ikramiye vereceklerini duyurdu. Bu ikramiyeler, emeklilerin zorlaşan yaşam koşulları ve enflasyon karşısında rahatlamasını amaçlıyor.

EMEKLİLERE YILBAŞI İKRAMİYESİ

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi yılbaşı öncesinde ilçede yaşayan yaklaşık 10 bin emekliye 3 bin ila 5 bin TL arasında ikramiye​ ödeyecek. Belediye Başkanı Umut Yılmaz, bu yardımın, belediyeye başvuran 36 bin emekli arasında mümkün olduğunca çok kişiye ulaşabilmesi için verileceğini belirtti.

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlarına 2 bin TL ödeme yapacaklarını açıkladı. Bozbey, bu desteğin, maddi sıkıntı çeken emeklilere büyük bir katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

BAŞVURU İÇİN ŞARTLAR BELLİ OLDU

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da kent genelindeki 400 bin emekli arasında öncelikli olarak 7 bin mağdur emekliye 5 bin TL ikramiye vereceklerini duyurdu. Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bu yardımların özellikle en zor durumda olan emekliler​ için yapılacağını belirtti.

Bu ikramiyelerden yararlanabilmek için, emekli olmanın yanı sıra belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yardımdan faydalanabilmek için, emeklinin hiçbir yerde çalışmıyor olması, hanede başka çalışan ya da emekli bulunmaması, ev ya da araç sahibi olmaması ve gelir getirici başka bir kazançlarının olmaması gerekiyor. Yılbaşı öncesinde yapılan bu ikramiyeler, emeklilere önemli bir maddi destek sunarken, belediyelerin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sağladığı yardımların örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.