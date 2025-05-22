Emeklileri sevindirecek haber! SSK, Bağ-Kur ve tüm emekliler artık bu faturayı indirimli ödeyecek

Emeklileri sevindirecek bir haber daha geldi. ING Bank’tan emekli maaşını taşıyanlara ve otomatik fatura talimatı veren müşterilere 2.500 TL’ye varan nakit destek sağlanacak. Türkiye genelinde geçerli olacak kampanyanın detayları ve başvuru şartları belli oldu. İşte detaylar…

Emeklilere yönelik kampanyalar her geçen gün artarken, ING Bank’tan emeklileri sevindirecek yeni bir destek haberi geldi. Banka, emekli maaşını ING’ye taşıyan müşterilerine, faturaları için otomatik ödeme talimatı vermeleri halinde toplamda 2.500 TL’ye kadar nakit destek sunacağını açıkladı.

HER OTOMATİK TALİMATA 500 TL NAKİT DESTEK

ING Bank’ın yeni kampanyası kapsamında, elektrik, su, doğal gaz, internet ve telefon faturaları için verilen her bir otomatik ödeme talimatı karşılığında 500 TL nakit ödeme yapılacak. Toplamda en fazla 5 farklı fatura için talimat verilebileceği belirtilirken, böylece emekliler 2.500 TL’ye kadar destek alma şansına sahip olacak. Bu ödeme, tek seferlik olarak emekli müşterilerin hesaplarına yatırılacak.

BU DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin, maaş ödemelerini ING Bank üzerinden alıyor olmaları ve beş farklı fatura için otomatik ödeme talimatı vermeleri gerekiyor.

Kampanya kapsamına giren faturalar şunlar:

Elektrik

Su

Doğal gaz

Telefon

İnternet

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Fatura desteği için başvurular oldukça kolay bir şekilde yapılabiliyor. Emekliler, otomatik ödeme talimatlarını şu yollarla verebilir:

ING Mobil uygulaması üzerinden dijital olarak

Ya da isteyenler en yakın ING şubesine giderek yüz yüze işlemlerini yapabilirler

Bankanın açıklamasında, bu kampanyanın mevcut maaş promosyonlarına ek olarak sunulduğu, emeklilerin günlük giderlerine katkı sağlamak amacı taşıdığı vurgulandı.