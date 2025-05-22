Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Emeklileri sevindirecek haber! SSK, Bağ-Kur ve tüm emekliler artık bu faturayı indirimli ödeyecek

Emeklileri sevindirecek bir haber daha geldi. ING Bank’tan emekli maaşını taşıyanlara ve otomatik fatura talimatı veren müşterilere 2.500 TL’ye varan nakit destek sağlanacak. Türkiye genelinde geçerli olacak kampanyanın detayları ve başvuru şartları belli oldu. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 15:59

Emeklilere yönelik kampanyalar her geçen gün artarken, ING Bank’tan emeklileri sevindirecek yeni bir destek haberi geldi. Banka, emekli maaşını ING’ye taşıyan müşterilerine, faturaları için otomatik ödeme talimatı vermeleri halinde toplamda 2.500 TL’ye kadar nakit destek sunacağını açıkladı.

Emeklileri sevindirecek haber! SSK, Bağ-Kur ve tüm emekliler artık bu faturayı indirimli ödeyecek

HER OTOMATİK TALİMATA 500 TL NAKİT DESTEK

ING Bank’ın yeni kampanyası kapsamında, elektrik, su, doğal gaz, internet ve telefon faturaları için verilen her bir otomatik ödeme talimatı karşılığında 500 TL nakit ödeme yapılacak. Toplamda en fazla 5 farklı fatura için talimat verilebileceği belirtilirken, böylece emekliler 2.500 TL’ye kadar destek alma şansına sahip olacak. Bu ödeme, tek seferlik olarak emekli müşterilerin hesaplarına yatırılacak.

Emeklileri sevindirecek haber! SSK, Bağ-Kur ve tüm emekliler artık bu faturayı indirimli ödeyecek

BU DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin, maaş ödemelerini ING Bank üzerinden alıyor olmaları ve beş farklı fatura için otomatik ödeme talimatı vermeleri gerekiyor.

Kampanya kapsamına giren faturalar şunlar:

  • Elektrik
  • Su
  • Doğal gaz
  • Telefon
  • İnternet
Emeklileri sevindirecek haber! SSK, Bağ-Kur ve tüm emekliler artık bu faturayı indirimli ödeyecek

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Fatura desteği için başvurular oldukça kolay bir şekilde yapılabiliyor. Emekliler, otomatik ödeme talimatlarını şu yollarla verebilir:

  • ING Mobil uygulaması üzerinden dijital olarak
  • Ya da isteyenler en yakın ING şubesine giderek yüz yüze işlemlerini yapabilirler

Bankanın açıklamasında, bu kampanyanın mevcut maaş promosyonlarına ek olarak sunulduğu, emeklilerin günlük giderlerine katkı sağlamak amacı taşıdığı vurgulandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Temmuz zammı yaklaşıyor: Kıdem tazminatı da artacak
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilerin gözü bu tarihte
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kredi Garanti Fonu açıklaması! Yeni destek paketi yolda

Sıkça Sorulan Sorular

Emekli promosyon ek ödemesi nedir?
Emeklilerin bankalardan aldıkları ek prim ödenekleri, emekli maaşı promosyonu olarak adlandırılır. Finans kuruluşlarının sunduğu bu teşvik programı, yalnızca emeklilere maddi destek sağlamakla kalmaz aynı zamanda bankalar arasındaki rekabeti artırarak daha iyi hizmetler sunulmasına da olanak tanır.
ETİKETLER
#Emekli Haberleri
#Ing Bank
#Emekli Promosyonları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.